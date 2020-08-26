Тонны отходов вам на головы. Где в России тяжелее всего дышится из-за грязного воздуха?

Эксперты аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza подсчитали, насколько в нашей стране всё плохо или, наоборот, хорошо с загрязнением воздуха. Посудите сами: на одного жителя России "падает" из воздуха в среднем около 155 кг вредных выбросов в год. Больше всего, конечно, это промышленные отходы, меньше загрязняет транспорт.
США снова в цветном огне. Самые страшные кадры с протестов в американском КеношеПолиция выстрелила в спину афроамериканцу при задержании. Местные жители устроили протесты. Жгут автомобили и грабят магазины.
Одним из самых загрязнённых городов традиционно считалась Москва, в основном из-за большого количества автомобилей, но в этот раз столица выпала из списка и оказалась на 16-м месте. В Петербурге дела ещё лучше. Северная столица стала 35-й по загрязнённости воздуха. Всё это по итогам 2019 года.