Тонны отходов вам на головы. Где в России тяжелее всего дышится из-за грязного воздуха?

Эксперты аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza подсчитали, насколько в нашей стране всё плохо или, наоборот, хорошо с загрязнением воздуха. Посудите сами: на одного жителя России "падает" из воздуха в среднем около 155 кг вредных выбросов в год. Больше всего, конечно, это промышленные отходы, меньше загрязняет транспорт.