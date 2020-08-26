Нездоровый "Цитрамон". В аптеках нашли партии некачественных таблеток

По данным Лайфа, Росздравнадзор обнаружил несколько некондиционных партий известного препарата "Цитрамон П", которые теперь оперативно изымают из российских аптек
По данным Лайфа, Росздравнадзор обнаружил проблемы с качеством «Цитрамон П» сразу у двух производителей. Теперь изъятию и уничтожению подлежат препараты серии 500819 производства екатеринбургского предприятия «Уралбиофарм» и серии 160617, изготовленных хабаровским «Дальхимфармом». Согласно распоряжению Росздравнадзора, эти партии должны быть оперативно изъяты из аптек.
«Уралбиофарм» уже давно находится в фокусе внимания Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения. Еще в мае 2017 года ведомство перевело его «Цитрамон П таблетки 10 шт., упаковки безъячейковые контурные» на посерийный выборочный контроль качества.
Теперь все серии – то есть, партии – лекарственного средства поступают в оборот только на основании решения Росздравнадзора, который проверяет качество препарата выборочно в каждой серии.
На самом предприятии отказались отвечать на вопросы Лайфа о качестве препарата, переадресовав их почему-то к транспортным компаниям и розничным сетям.
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— Из-за реакции препарата с воздухом и влагой в нем может меняться химический состав, — утверждает один из менеджеров предприятия. — Это может происходить как при неправильной транспортировке, так и при длительном хранении таблеток, поскольку существующие технологии упаковки не обеспечивают вечную изоляцию таблеток от окружающей среды.
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Еще один производитель – «Дальхимфарм» – также неоднократно попадал в зону внимания Росздравнадзора. В этот раз хабаровским фармацевтам предъявили несоответствие их цитрамона сразу четырем критериям качества. Испорченные таблетки обнаружили в одной из больниц сотрудники Гудермесского филиала ведомства у себя в республике.
Теперь до начала сентября «Дальхимфарм» обязан провести расследование по этому поводу и доложить ведомству о результатах.
Советская панацея
Изначально название «цитрамон» появилось еще в Советском Союзе. Тогдашнее лекарство содержало в своем составе ацетилсалициловую кислоту, кофеин и фенацетин.
Фото © Скриншот LIFE
Позже фенацетин из состава исключили, а вместо него стали добавлять парацетамол — ненаркотический анальгетик, обладающий жаропонижающим, обезболивающим и легким противовоспалительным действием. Буква «П» в названии в современных таблетках указывает именно на его наличие.
Строго говоря, за ставшим народным лекарством под названием «Цитрамон» сейчас скрывается не одно, а целый ряд схожих по составу лекарственных средств. Встречаются разные комбинации действующих веществ в таблетке, также может разниться и их концентрация. Именно поэтому на рынке можно встретить различные варианты названий.
По-настоящему народным обезболивающим стал «Цитрамон П» благодаря своей низкой стоимости – в России препарат продается по цене от 5-7 рублей за упаковку. Вероятно, поэтому он иной раз отсутствует в аптеках: Лайф неоднократно сталкивался с ситуацией, когда на просьбу продать «Цитрамон П», провизоры, ссылаясь на то, что он закончился, предлагали более дорогие иностранные аналоги.
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Его популярность среди россиян сыграла также и злую шутку – на рынке появилось множество подделок под грошовый, в общем, препарат. Под видом цитрамона злоумышленники закатывали в упаковку даже обычный мел. Государству пришлось включаться в борьбу за качество, из-за чего неприятности начались даже у официальных производителей.