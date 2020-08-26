В жилом доме в Керчи взорвался газ, есть пострадавший — видео

Взрыв газа произошёл в жилом 10-этажном кирпичном доме в Керчи, за ним последовал пожар. Возгоранию присвоен повышенный номер сложности, один человек пострадал, сообщили в МЧС России.
Фото © LIFE
Судя по кадрам с места инцидента, огонь виден на уровне верхних этажей здания. Возгорание локализовано на площади 40 квадратных метров.
Фото © LIFE
Из дома были эвакуированы пять человек.
Услышали хлопок — и стены рухнули. Самые страшные взрывы бытового газа в России за 20 летНа западе Москвы взорвался бытовой газ. Пожар начался в кирпичной пятиэтажке, в квартире на третьем этаже. Два десятка людей эвакуировали, четверо серьёзно пострадали. Бытовой газ часто становится причиной разрушений домов и гибели людей.
Напомним, в Москве утром 26 августа в жилой пятиэтажке на улице Кубинке произошёл взрыв, за ним последовало возгорание. Лайф публиковал видео момента взрыва. Из здания были эвакуированы 16 человек, обстоятельства случившегося выясняют специалисты.