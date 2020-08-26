В жилом доме в Керчи взорвался газ, есть пострадавший — видео

Услышали хлопок — и стены рухнули. Самые страшные взрывы бытового газа в России за 20 лет На западе Москвы взорвался бытовой газ. Пожар начался в кирпичной пятиэтажке, в квартире на третьем этаже. Два десятка людей эвакуировали, четверо серьёзно пострадали. Бытовой газ часто становится причиной разрушений домов и гибели людей.