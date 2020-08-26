Услышали хлопок — и стены рухнули. Самые страшные взрывы бытового газа в России за 20 лет

Магнитогорск. 31 декабря 2018 года

Фото © ТАСС / Пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области

Взрыв бытового газа в Магнитогорске стал самым разрушительным в истории России. Трагедия произошла накануне Нового года. И почти все жители были дома и ждали праздника. В четыре часа утра по Москве жители дома на улице Карла Маркса, 164/2 услышали сильный хлопок. Рухнул целый подъезд дома с третьего по десятый этаж. Было разрушено 48 квартир, пострадали десятки человек, погибло 39 жителей.

Ижевск. 9 ноября 2017 года

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Взрыв произошёл на окраине города, в доме по адресу Удмуртская, 261. Всё случилось около 17 часов. Обрушилась угловая часть девятиэтажного дома. От взрыва погибли семеро жильцов, в том числе двое детей. Владелец квартиры, где случился взрыв, выжил. Он признался, что специально открыл газ — так ему приказали голоса. Он помещён в психиатрическую клинику.

Рязань. 23 октября 2016 года

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Взрыв произошёл около пяти часов утра на десятом этаже кирпичной новостройки. В жилой квартире произошла утечка газа. Как выяснилось позже, с одной из труб, у счётчика, была свинчена гайка, поэтому пропан поступал в квартиру. Взрыв разрушил три квартиры и повредил ещё пять. Семь человек погибли, 16 были ранены.

Посёлок Загорские Дали. 11 ноября 2013 года

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Взрыв произошёл около девяти часов утра на окраине Сергиева Посада. На восьмом или девятом этаже дома делали ремонт и нарушили технику безопасности. Взрыв был такой силы, что выбил окна во всех домах в радиусе 50 метров. В итоге было уничтожено 11 квартир. Погибли семеро, ещё семь человек пострадали.

Астрахань. 27 февраля 2012 года

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Взрыв произошёл около часа дня на улице Островского, 150, к. 1. Сперва рухнули два нижних этажа. Через несколько минут обвалился весь подъезд. Из-под завалов удалось спасти 26 человек. Но 11 человек погибли. Сперва думали, что причина в нарушении техники безопасности при ремонте. Но выяснили, что один из жильцов свёл счёты с жизнью, открыв газ.

Владикавказ. 25 июня 2011 года

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Трагедия произошла в Северной Осетии — во дворе частного дома, где проходила свадьба. На свадьбе было 300 гостей. Взорвалось три газовых баллона. Они были старые, стояли рядом с печью и на солнцепёке. От взрыва пострадало 55 человек. Девять скончались в больнице. Хозяин баллонов (и брат жениха) получил два с половиной года колонии.

Железноводск. 14 января 2008 года

Фото © ТАСС / Андрей Бояринов

Взрыв в Железноводске, небольшом городке Ставропольского края. Хозяин квартиры забыл выключить газ. Утечка случилась в 2:30 на верхних этажах хрущёвки. Взрыв полностью разрушил четыре квартиры. Погибло шесть человек. Среди погибших оказались бабушка и семимесячный ребёнок. Из-под завалов спасатели извлекли троих выживших, их госпитализировали.

Казань. 9 января 2008 года

Фото © ТАСС / Егор Алеев

Взрыв обрушил перекрытия трёхэтажного дома по улице Малая Печёрская. Как и в предыдущих случаях, он произошёл ночью, примерно в 00:30. Сдетонировал газовый баллон в одной из квартир второго этажа. Дом был барачного типа, с деревянными перекрытиями. Из-под завалов удалось спасти нескольких жильцов. Семь человек погибли.

Архангельск. 16 марта 2004 года

Фото © ТАСС / Егор Алеев

Взрыв прозвучал ночью на улице Советских Космонавтов, 120. Рухнул подъезд девятиэтажки. Трагедия стала крупнейшей в современной истории России. Погибло 58 человек. Взрыв произошёл из-за нетрезвого слесаря. Тот обиделся на увольнение и, напившись, вскрыл газовые вентили в трёх домах. Слесаря приговорили к 25 годам колонии.

Москва. 20 августа 2002 года

Фото © ТАСС / Владимир Зинин

В 23:10 в центре столицы прогремел сильный взрыв. Обрушился подъезд пятиэтажной хрущёвки по улице Академика Королёва, 32. Взрыв произошёл на третьем этаже. По официальной версии, в квартире — вероятно, по недосмотру хозяев — произошла утечка газа. В результате погибло восемь человек. Ещё пятерых отвезли в больницу.

Хабаровск. 8 февраля 2000 года

Фото © ТАСС / Валерий Морев