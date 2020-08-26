США внесли в список санкций НИИ Минобороны РФ, который разрабатывал вакцину от коронавируса

США расширили список антироссийских санкций, включив в него пять российских научно-исследовательских институтов. Об этом сообщает в среду на сайте американского министерства торговли. В списке оказался НИИ Минобороны, который принимал участие в разработке вакцины от коронавируса.

Кроме того, под ограничения попали филиалы 48-го Центрального НИИ в Кирове, Сергиевом Посаде и Екатеринбурге, а также Государственный НИИ органической химии и технологии. Все они подозреваются властями США в работе над химическим и биологическим оружием.