Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

США внесли в список санкций НИИ Минобороны РФ, который разрабатывал вакцину от коронавируса

Всего под ограничения попали пять научно-исследовательских институтов. Все они подозреваются в работе над химическим и биологическим оружием.

32

США расширили список антироссийских санкций, включив в него пять российских научно-исследовательских институтов. Об этом сообщает в среду на сайте американского министерства торговли. В списке оказался НИИ Минобороны, который принимал участие в разработке вакцины от коронавируса.

Кроме того, под ограничения попали филиалы 48-го Центрального НИИ в Кирове, Сергиевом Посаде и Екатеринбурге, а также Государственный НИИ органической химии и технологии. Все они подозреваются властями США в работе над химическим и биологическим оружием.

Выбор редакции

Loading...