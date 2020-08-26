Шесть стран присоединилось к антироссийским санкциям. Какие для них могут быть последствия

Шесть стран — Украина, Грузия, Черногория, Албания, Исландия и Норвегия — объявили о присоединении к санкциям против России, которые были введены Европой из-за Крыма. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель. По его словам, ЕС принял это решение к сведению и приветствует его.

Публицист Анатолий Вассерман считает, что санкции оказали очень заметный эффект как на экономику России, так и на экономику Крыма.

— У нас в результате этих санкций резко улучшилось состояние сельского хозяйства, улучшилось состояние многих других отраслей промышленности, так что санкции несомненно достигли по меньшей мере одной цели — улучшили экономическое положение России, а с ней и Крыма. Я напомню, что в украинские времена Киев забирал из Крыма всё, даже то, что в советское время оставалось там на нужды ремонта и развития. Очень надеюсь, что новые порции санкций также поспособствуют развитию Крыма и нашему пониманию, чего стоят страны, их поддерживающие, — заметил эксперт.

Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян считает, что важность и значимость санкций зависят от критериев оценки. При выборе определённых целей они могут быть очень существенными.

— Если мы считаем, что от того, что Албания присоединилась к персональным санкциям для российских чиновников из-за Крыма, мы попадаем в тяжёлое положение, то да, дело дрянь. Если мы полагаем, что как-то сможем пережить эту беду, то ничего страшного. Дело в том, что крымские санкции — это, как правило, персональные санкции, а экономический блок по финансам, торговле и инвестициям связан прежде всего с Донбассом. Я думаю, что Российской Федерации это присоединение будет неинтересно. Зато это очень важно для Украины, это событие Киев будет продавать как усиление международной поддержки украинской позиции по Крыму. Но это слабое утешение, в реальности российская политика по постепенному признанию Крыма как части России работает, — отметил Мирзаян.

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Всё это не больше чем обновление подписей под старыми документами, считает политолог Дмитрий Родионов.

— С Украиной всё понятно. Грузия — аналогично, страна антироссийская, хоть и сильно зависит от наших туристов. Албания и Черногория стремятся в Евросоюз, им нужно поддерживать любые решения ЕС. Норвегия тоже всегда была солидарна с США и Европой по подобным вопросам. Удивляться тут нечему. Этим странам абсолютно наплевать и на Россию, и на Крым, и на Украину, и на весь этот конфликт. Им важно выразить солидарность с Брюсселем — тот случай, когда подписываешь документы не глядя. Но, я скажу, эти страны, по сути, присоединились к данным санкциям ещё в 2014 году, так что для нас ничего нового не произошло, ну поставили они подписи под старыми документами, и чего? — задаёт вопрос Родионов.

Крыму глубоко наплевать, кто его признаёт, а кто не признаёт, у него есть целая Россия, полагает политической обозреватель "Ньюс фронт" Сергей Веселовский.

— Мы, крымчане, уже давно перестали реагировать на любые санкции. В данном случае, конечно, радует Черногория, которая сама от Сербии отсоединилась не так чтобы легально. А по-большому счёту любая страна имеет право присоединяться к другим, более сильным странам. Маленькие рыбки плывут за большой рыбой и надеются получить клочья и ошмётки от того, что будет есть большая. Большая рыбка — это США, вот за ней и плывут, демонстрируют свою преданность, пусть продолжают, мы не переживаем. Крымчане получают российские загранпаспорта и спокойно приезжают туда, где им рады, таких стран достаточно, а в остальном наш Крым омывается двумя морями, тут столько достопримечательностей, что не пересмотреть, Крым сам по себе — целая вселенная, а ещё у нас есть огромная Россия, так что переживать не из-за чего, — заявил Сергей Веселовский.