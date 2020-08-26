На Ставрополье показали кошек, которых вызволили из двухлетнего плена в квартире умершей хозяйки — видео

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Жители Ессентуков показали на фотографиях и видео кошек, которых они спасли из запертой на два года квартиры в доме 35а по улице Вокзальной. Её хозяйка умерла в больнице, но в помещении всё это время жили её четвероногие питомцы, пишет паблик "Регион-26 | Ставрополь" в соцсети "ВКонтакте".

Фото © VK / Регион-26 | Ставрополь 1 / 4

— Сын женщины вёл асоциальный образ жизни и долгое время не хотел появляться в квартире... Кошки выжили лишь благодаря соседке, которая подкармливала их через щель. Накануне в присутствии участкового квартиру всё-таки вскрыли, — пишет издание.

Отмечается, что четырёх животных удалось спасти, а ещё три кошки умерли от истощения. Там погибли родившиеся котята и одна из взрослых особей.

Об инциденте с кошками сообщили в инстаграм губернатора края. Как позже рассказали в Госжилинспекции региона, животных удалось освободить. В присутствии собственника сотрудники МЧС вскрыли помещение. В квартире были найдены четыре кошки. Их передали в приют "Лучший друг", а квартира была обработана.