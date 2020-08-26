На Ставрополье показали кошек, которых вызволили из двухлетнего плена в квартире умершей хозяйки — видео

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Жители Ессентуков показали на фотографиях и видео кошек, которых они спасли из запертой на два года квартиры в доме 35а по улице Вокзальной. Её хозяйка умерла в больнице, но в помещении всё это время жили её четвероногие питомцы, пишет паблик "Регион-26 | Ставрополь" в соцсети "ВКонтакте".
— Сын женщины вёл асоциальный образ жизни и долгое время не хотел появляться в квартире... Кошки выжили лишь благодаря соседке, которая подкармливала их через щель. Накануне в присутствии участкового квартиру всё-таки вскрыли, — пишет издание.
"Все её балуют". Хозяева рассказали о кошке Масяне, которая утащила деньги из бара и стала звездой— видеоВоришка часто проказничает, но это не помешало ей стать всеобщей любимицей.
Отмечается, что четырёх животных удалось спасти, а ещё три кошки умерли от истощения. Там погибли родившиеся котята и одна из взрослых особей.
Об инциденте с кошками сообщили в инстаграм губернатора края. Как позже рассказали в Госжилинспекции региона, животных удалось освободить. В присутствии собственника сотрудники МЧС вскрыли помещение. В квартире были найдены четыре кошки. Их передали в приют "Лучший друг", а квартира была обработана.
Ранее в Биробиджане кошка спасла спящих хозяев при пожаре. Животное скреблось в дверь, просясь на улицу. Женщина выпустила питомца и увидела горящую веранду.