Лайф узнал, почему у выкравшей дочь из социального центра в Москве многодетной мамы забрали детей

Детей у многодетной мамы из Москвы, которая накануне выкрала восьмимесячную дочь из социального центра, отобрали после того, как они сами попросили о помощи. Об этом Лайфу рассказал источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника, в поле зрения органов опеки и попечительства семья попала в 2016 году. Два года назад с ней начали вести работу как с неблагополучной. В 2019 году женщина вместе с детьми, будучи беременной, уехала из Москвы. Опека узнала об избиении малышей, их на время забрали у родительницы.

В декабре прошлого года подозреваемая родила младшую дочь — седьмого по счёту ребёнка, в столицу она вернулась весной. В мае дети женщины пожаловались родственникам на голод и попросили о помощи. Тогда шестерых детей, в том числе самого младшего ребёнка, вновь изъяли из семьи. Ещё одна дочь, как выяснилось, осталась в доме ребёнка в другом регионе — мать попросту не забрала её.

Собеседник указал, что избивал детей мужчина, который помог подозреваемой выкрасть дочь с территории социального центра. Он изъявил желание взять опеку над малышкой, всех детей женщина родила от двух других мужчин.