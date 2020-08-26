Экс-владелец "Спартака" — о желании Месси покинуть "Барселону": Даже легенды должны вовремя уходить

Экс-президент московского "Спартака" Андрей Червиченко назвал логичным желание аргентинца Лионеля Месси уйти из футбольного клуба "Барселона". В беседе с NEWS.ru функционер предположил, что спортсмену всё пресытилось: у него отсутствуют интерес, огонь и особое желание выступать за каталонскую команду.

— Ему нужна смена обстановки, как это произошло с Роналду. Ещё года три аргентинец может играть в полную силу. Логично уйти, — сказал эксперт.

По мнению Червиченко, в мире есть клубы, готовые предложить Месси условия лучше, чем в "Барселоне".

— Конечно, он там стал легендой, но даже легенды должны вовремя уходить, — добавил собеседник.