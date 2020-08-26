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Экс-владелец "Спартака" — о желании Месси покинуть "Барселону": Даже легенды должны вовремя уходить

Бизнесмен убеждён, что форвард сможет проявить себя в Английской премьер-лиге.

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Фото © AP / ТАСС

Экс-президент московского "Спартака" Андрей Червиченко назвал логичным желание аргентинца Лионеля Месси уйти из футбольного клуба "Барселона". В беседе с NEWS.ru функционер предположил, что спортсмену всё пресытилось: у него отсутствуют интерес, огонь и особое желание выступать за каталонскую команду.

Ему нужна смена обстановки, как это произошло с Роналду. Ещё года три аргентинец может играть в полную силу. Логично уйти, — сказал эксперт.

По мнению Червиченко, в мире есть клубы, готовые предложить Месси условия лучше, чем в "Барселоне".

Конечно, он там стал легендой, но даже легенды должны вовремя уходить, — добавил собеседник.

СМИ: Лионель Месси окончательно решил уйти из "Барселоны"

Решение аргентинца может быть связано с недавним поражением каталонцев со счётом 2:8 от "Баварии" в четвертьфинале ЛЧ.

Ранее СМИ опубликовали тот самый факс, в котором аргентинец сообщил о желании покинуть испанский клуб. В "Барселоне" подтвердили получение послания от спортсмена и намекнули на вероятность судебной тяжбы.

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