Москвичи могут поучаствовать в тестировании вакцины от коронавируса

Каждый москвич cможет подать заявку на участие в третьей фазе испытаний вакцины от коронавируса, сообщил в своём блоге мэр столицы Сергей Собянин.

Исследования проведут на базе городских медицинских учреждений. Эта фаза исследований пройдёт одновременно с вводом препарата в гражданский оборот.

Заявки могут подать граждане в возрасте старше 18 лет, не имеющие симптомов острой респираторной вирусной инфекции и не болевшие коронавирусной инфекцией. По словам Собянина, проведение исследований позволит получить постоянное регистрационное удостоверение для вакцины и расширить круг возможных получателей, в том числе на жителей старше 60 лет. Поучаствовать в программе исследований смогут 40 тысяч человек.

Мэр отметил, что в течение полугода участники будут находиться под постоянным наблюдением, врачи будут вести мониторинг здоровья с помощью телемедицинских технологий, а некоторые участники получат электронные браслеты для измерения давления и температуры тела.