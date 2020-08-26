Москвичи могут поучаствовать в тестировании вакцины от коронавируса

Каждый москвич cможет подать заявку на участие в третьей фазе испытаний вакцины от коронавируса, сообщил в своём блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Исследования проведут на базе городских медицинских учреждений. Эта фаза исследований пройдёт одновременно с вводом препарата в гражданский оборот.
Заявки могут подать граждане в возрасте старше 18 лет, не имеющие симптомов острой респираторной вирусной инфекции и не болевшие коронавирусной инфекцией. По словам Собянина, проведение исследований позволит получить постоянное регистрационное удостоверение для вакцины и расширить круг возможных получателей, в том числе на жителей старше 60 лет. Поучаствовать в программе исследований смогут 40 тысяч человек.
США внесли в список санкций НИИ Минобороны РФ, который разрабатывал вакцину от коронавирусаВсего под ограничения попали пять научно-исследовательских институтов. Все они подозреваются в работе над химическим и биологическим оружием.
Мэр отметил, что в течение полугода участники будут находиться под постоянным наблюдением, врачи будут вести мониторинг здоровья с помощью телемедицинских технологий, а некоторые участники получат электронные браслеты для измерения давления и температуры тела.
Собянин заверил, что препарат не содержит самого коронавируса, а значит, заболеть им или заразить окружающих нельзя.