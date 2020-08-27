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Миронов предложил ликвидировать ПФР для выплаты пенсий напрямую из бюджета

По мнению политика, затраты фонда на содержание штата и поддержание IT-инфраструктуры себя не оправдывают.

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Фото © EPA / YURI KOCHETKOV / ТАСС

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов отреагировал на выявление Счётной палатой нарушений, призвав ликвидировать Пенсионный фонд России (ПФР). Он предложил производить выплаты пенсий напрямую из бюджета.

В заявлении пресс-службы политика указано, что ПФР является "ненужным посредником" между государственным бюджетом и людьми пенсионного возраста.

Зачем платить безумные деньги за базу данных ПФР, если она работает с такими чудовищными ошибками, из-за которых у человека могут отнять половину пенсии? — считает Миронов.

Стало известно, кому недоплатили пенсии. Когда и как вернуть свои деньги

В Счётной палате обнаружили проблемы с начислением пенсий. Оказалось, что часть пожилых людей недополучила положенных выплат. Почему это произошло и как вернуть свои деньги?

По мнению лидера партии, в сложившейся ситуации проще использовать готовую инфраструктуру и базу Федеральной налоговой службы.

Ранее Счётная палата выяснила, почему россияне недополучают пенсии.

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