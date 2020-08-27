Миронов предложил ликвидировать ПФР для выплаты пенсий напрямую из бюджета

Стало известно, кому недоплатили пенсии. Когда и как вернуть свои деньги В Счётной палате обнаружили проблемы с начислением пенсий. Оказалось, что часть пожилых людей недополучила положенных выплат. Почему это произошло и как вернуть свои деньги?