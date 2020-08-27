Миронов предложил ликвидировать ПФР для выплаты пенсий напрямую из бюджета

По мнению политика, затраты фонда на содержание штата и поддержание IT-инфраструктуры себя не оправдывают.

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов отреагировал на выявление Счётной палатой нарушений, призвав ликвидировать Пенсионный фонд России (ПФР). Он предложил производить выплаты пенсий напрямую из бюджета.

В заявлении пресс-службы политика указано, что ПФР является "ненужным посредником" между государственным бюджетом и людьми пенсионного возраста.

— Зачем платить безумные деньги за базу данных ПФР, если она работает с такими чудовищными ошибками, из-за которых у человека могут отнять половину пенсии? — считает Миронов.

По мнению лидера партии, в сложившейся ситуации проще использовать готовую инфраструктуру и базу Федеральной налоговой службы.