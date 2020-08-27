Миронов предложил ликвидировать ПФР для выплаты пенсий напрямую из бюджета

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов отреагировал на выявление Счётной палатой нарушений, призвав ликвидировать Пенсионный фонд России (ПФР). Он предложил производить выплаты пенсий напрямую из бюджета.
В заявлении пресс-службы политика указано, что ПФР является "ненужным посредником" между государственным бюджетом и людьми пенсионного возраста.
— Зачем платить безумные деньги за базу данных ПФР, если она работает с такими чудовищными ошибками, из-за которых у человека могут отнять половину пенсии? — считает Миронов.
Стало известно, кому недоплатили пенсии. Когда и как вернуть свои деньгиВ Счётной палате обнаружили проблемы с начислением пенсий. Оказалось, что часть пожилых людей недополучила положенных выплат. Почему это произошло и как вернуть свои деньги?
По мнению лидера партии, в сложившейся ситуации проще использовать готовую инфраструктуру и базу Федеральной налоговой службы.
Ранее Счётная палата выяснила, почему россияне недополучают пенсии.