Стало известно, кому недоплатили пенсии. Когда и как вернуть свои деньги

В Счётной палате обнаружили проблемы с начислением пенсий. Оказалось, что часть пожилых людей недополучила положенных выплат. Почему это произошло и как вернуть свои деньги?

Счётная палата проверила работу Пенсионного фонда в 2017–2019 годах. В результате были обнаружены ошибки в системе персонифицированного учёта. Как следует из отчёта контрольного ведомства, основная проблема — это открытие на одного и того же человека двух и более счетов, а также присвоение одного СНИЛС нескольким людям.

Если у человека было два или более счёта на дату назначения пенсии, то размер выплат мог определяться на основании только одного из них. В результате размер пенсии становился меньше.

Необоснованное занижение выплат могло произойти и из-за смены фамилии. Как оказалось, ПФР не указывал на лицевых счетах людей сведения о фамилии, которая была у них при рождении. Из-за этого могли происходить ошибки при регистрации и появление двойных лицевых счетов.

Как выяснили в Счётной палате, за три года фонд в целом по России произвёл объединение счетов в отношении 89,8 тысячи человек. В ведомстве опасаются, что во всех случаях доплаты пенсий не производились.

Что же делать пенсионерам, которые недополучили своих денег? Как рассказывает ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская, в большинстве случаев сам пожилой человек просто не сможет понять, что ему что-то недоплатили. Но если он считает, что получает меньше положенного, то может обратиться в территориальное отделение ПФР с письменным заявлением о предоставлении ему подробного расчёта. В этом случае фонд начнёт проверку. Если она покажет нарушения, то сделают перерасчёт и недоплаченные за предыдущие месяцы или годы деньги вернут.

— Если были допущены ошибки, то ПФР должен их устранить, — рассказала Оксана Красовская. — Дополнительно пенсионер может подать заявление на ознакомление с выплатным делом или на получение его копии.

Если человек знает, что у него были два СНИЛСа, то нужно написать заявление об их объединении и перерасчёте пенсии. Будущим пенсионерам, вообще, желательно заблаговременно проверять сведения о стаже, заработной плате, страховых взносах, которые учтены на индивидуальном лицевом счёте.