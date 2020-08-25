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C 1 сентября можно вернуть деньги при досрочном погашении кредита. Как сделать возврат

Начало осени для жителей России начнётся с изменений в законодательстве, которые могут коснуться каждого. Одно из них — возврат денег при досрочном погашении кредита. Какую сумму можно вернуть и как это сделать — рассказывает Лайф.

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Фото © Shutterstock

С 1 сентября 2020 года при досрочном погашении кредита заёмщику вернут часть страховки, уплаченной после оформления кредита в банке. Такая возможность была и раньше, но на практике вернуть свои деньги могли далеко не все желающие. Теперь страховая компания обязана будет это сделать по закону.

До 1 сентября этого года вернуть часть страховой премии можно было, только если это предусмотрено в договоре. Если такого пункта не было и страховщик отказывал в возврате, у гражданина оставался единственный вариант — обращаться в суд, — рассказал ведущий юрист компании "Объединенный юридический центр Парфенон" Павел Уткин.

Разумеется, в суд шли далеко не все. К тому же не всегда были шансы выиграть процесс. С 1 сентября ситуация упрощается. Достаточно будет подать в страховую компанию заявление, после чего заёмщику в течение семи дней должны вернуть остаток премии за неиспользованную страховку.

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При полном досрочном погашении кредита банк возвращает часть страховой премии по договору. Правда, если не было страховых случаев, объяснил независимый финансовый эксперт Жан-Поль Чуркин. Он также пояснил, что заёмщик имеет право расторгнуть договор в течение двух недель после его заключения. Об этом стоит помнить сразу после оформления кредита.

Если же был страховой случай, предусмотренный договором, и заёмщик получал компенсацию, то ему уже не полагается никакая часть от премии. Кроме того, вернуть деньги можно не по любой страховке, а только по добровольному страхованию жизни и здоровья и по страховке от потери работы. Что касается других продуктов, то по ним возврат денег законом не предусмотрен. Это значит, что заёмщику, как и раньше, могут отказать в выплатах.

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В этом случае по-прежнему останется единственный вариант — обращаться в суд, если условия договора не предусматривают возврата. Но это тоже не так-то просто, ведь в суде надо будет доказать, что страховка оформлена не по вашему пожеланию, а является неотъемлемой частью кредита, — пояснил юрист Павел Уткин.

При оформлении полиса заёмщику нужно быть внимательнее, так как иногда страховые компании называют в договоре свой продукт не "добровольное страхование жизни и здоровья", а по-другому. В такой ситуации заёмщик может не получить никаких выплат, попадающих под действия закона.

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Стоит отметить, что рассчитывать на выплату от страховой могут не все. Нововведение распространяется на договоры, которые были заключены после 1 сентября 2020 года.

Если договор был заключён до даты нововведения, то заёмщикам будут возвращать страховые премии на прежних условиях, пояснил юрист Павел Уткин. То есть если такое условие было в договоре, то вернуть часть страховой премии возможно исходя из конкретных условий, которые указаны в документе. Если же такого пункта нет и страховщик отказывает в возврате денег, по-прежнему единственный вариант — обращаться в суд.

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