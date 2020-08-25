C 1 сентября можно вернуть деньги при досрочном погашении кредита. Как сделать возврат

С 1 сентября 2020 года при досрочном погашении кредита заёмщику вернут часть страховки, уплаченной после оформления кредита в банке. Такая возможность была и раньше, но на практике вернуть свои деньги могли далеко не все желающие. Теперь страховая компания обязана будет это сделать по закону.

— До 1 сентября этого года вернуть часть страховой премии можно было, только если это предусмотрено в договоре. Если такого пункта не было и страховщик отказывал в возврате, у гражданина оставался единственный вариант — обращаться в суд, — рассказал ведущий юрист компании "Объединенный юридический центр Парфенон" Павел Уткин.

Разумеется, в суд шли далеко не все. К тому же не всегда были шансы выиграть процесс. С 1 сентября ситуация упрощается. Достаточно будет подать в страховую компанию заявление, после чего заёмщику в течение семи дней должны вернуть остаток премии за неиспользованную страховку.

При полном досрочном погашении кредита банк возвращает часть страховой премии по договору. Правда, если не было страховых случаев, объяснил независимый финансовый эксперт Жан-Поль Чуркин. Он также пояснил, что заёмщик имеет право расторгнуть договор в течение двух недель после его заключения. Об этом стоит помнить сразу после оформления кредита.

Если же был страховой случай, предусмотренный договором, и заёмщик получал компенсацию, то ему уже не полагается никакая часть от премии. Кроме того, вернуть деньги можно не по любой страховке, а только по добровольному страхованию жизни и здоровья и по страховке от потери работы. Что касается других продуктов, то по ним возврат денег законом не предусмотрен. Это значит, что заёмщику, как и раньше, могут отказать в выплатах.

— В этом случае по-прежнему останется единственный вариант — обращаться в суд, если условия договора не предусматривают возврата. Но это тоже не так-то просто, ведь в суде надо будет доказать, что страховка оформлена не по вашему пожеланию, а является неотъемлемой частью кредита, — пояснил юрист Павел Уткин.

При оформлении полиса заёмщику нужно быть внимательнее, так как иногда страховые компании называют в договоре свой продукт не "добровольное страхование жизни и здоровья", а по-другому. В такой ситуации заёмщик может не получить никаких выплат, попадающих под действия закона.

Стоит отметить, что рассчитывать на выплату от страховой могут не все. Нововведение распространяется на договоры, которые были заключены после 1 сентября 2020 года.