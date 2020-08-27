В Саратове 15-летняя девочка убила пьяную мать

В Саратове 15-летнюю девочку заподозрили в убийстве собственной матери. Преступление было совершено в ночь на 27 августа, сообщается на сайте областной прокуратуры.

По предварительной информации, между подростком и родительницей, находившейся в состоянии алкогольного обвинения, произошёл конфликт, в ходе которого школьница убила мать. По факту гибели женщины организована доследственная проверка, отметили в региональном СУ СК РФ.

Прокуратура собирается выяснить причины, способствовавшие произошедшему, а также условия проживания и обучения девочки.