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В Саратове 15-летняя девочка убила пьяную мать

Между женщиной и дочерью произошёл конфликт.

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Фото © Pixabay

В Саратове 15-летнюю девочку заподозрили в убийстве собственной матери. Преступление было совершено в ночь на 27 августа, сообщается на сайте областной прокуратуры.

По предварительной информации, между подростком и родительницей, находившейся в состоянии алкогольного обвинения, произошёл конфликт, в ходе которого школьница убила мать. По факту гибели женщины организована доследственная проверка, отметили в региональном СУ СК РФ.

Омская школьница вместе с бойфрендом убила мать, застукавшую их в постели

Прокуратура собирается выяснить причины, способствовавшие произошедшему, а также условия проживания и обучения девочки.

Ранее житель Петербурга во время ссоры убил мать табуреткой и спрятал тело родительницы в ковре на балконе.

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