В Саратове 15-летняя девочка убила пьяную мать

В Саратове 15-летнюю девочку заподозрили в убийстве собственной матери. Преступление было совершено в ночь на 27 августа, сообщается на сайте областной прокуратуры.
По предварительной информации, между подростком и родительницей, находившейся в состоянии алкогольного обвинения, произошёл конфликт, в ходе которого школьница убила мать. По факту гибели женщины организована доследственная проверка, отметили в региональном СУ СК РФ.
Прокуратура собирается выяснить причины, способствовавшие произошедшему, а также условия проживания и обучения девочки.
Ранее житель Петербурга во время ссоры убил мать табуреткой и спрятал тело родительницы в ковре на балконе.