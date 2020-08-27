Полиция проводит проверку по факту госпитализации Навального

Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян — о том, как западные политики и СМИ трактуют историю с "отравлением" Навального, и почему семья политика не должна была отправлять его на лечение в Германию

Травят мозг: как Запад использует "отравление" Навального? Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян — о том, как западные политики и СМИ трактуют историю с "отравлением" Навального, и почему семья политика не должна была отправлять его на лечение в Германию

Специалисты берлинской клиники "Шарите", куда доставили российского оппозиционера Алексея Навального, утверждают, что якобы обнаружили в его организме вещества из группы ингибиторов холинэстеразы. Российские эксперты скептически относятся к этой версии и говорят, что это вещество не может быть причиной отравления блогера.

Король импульсов. Что за вещество нашли немецкие врачи в организме Навального Специалисты берлинской клиники "Шарите", куда доставили российского оппозиционера Алексея Навального, утверждают, что якобы обнаружили в его организме вещества из группы ингибиторов холинэстеразы. Российские эксперты скептически относятся к этой версии и говорят, что это вещество не может быть причиной отравления блогера.

Напомним, блогер поступил в больницу прямо с борту самолёта Томск — Москва, где он почувствовал себя плохо. Изначально врачи подозревали у него острое отравление неустановленным веществом, однако позже сошлись во мнении, что причиной ухудшения здоровья могло стать нарушение обмена веществ. В тот же день из Германии прибыла группа медиков, которые на следующее утро забрали Навального и доставили в берлинскую клинику "Шарите". На днях там заявили, что в организме блогера обнаружили следы интоксикации. На данный момент пациент остаётся в коме.