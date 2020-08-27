Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Писательница из Нидерландов стала самым молодым лауреатом Букеровской премии

Внимание общественности приковала первая книга молодой девушки.

81
Post cover

Фото © Instagram / mariekelucasrijneveld

29-летняя писательница из Нидерландов Марика Лукас Рейневелд стала лауреатом Международной Букеровской премии 2020 года за свой дебютный роман "Неловкий вечер".

Книга повествует об исчезновении брата главной героини, которые воспитываются в набожной семье фермеров... Это мир языка, непохожий ни на один другой, а поразительный перевод Мишель Хатчисон передаёт его во всей дикой, неистовой красоте, — отмечается на сайте премии.

В шорт-лист премии вошли также авторы из Аргентины, Германии, Ирана, Мексики и Японии.

В лонг-лист Букеровской премии впервые попал комикс

В 2019 году писательница Маргарет Этвуд из Канады вновь стала обладательницей Букеровской премии. Тогда престижную награду с ней разделила британка Бернардин Эваристо.

Выбор редакции

Loading...