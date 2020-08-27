Писательница из Нидерландов стала самым молодым лауреатом Букеровской премии

29-летняя писательница из Нидерландов Марика Лукас Рейневелд стала лауреатом Международной Букеровской премии 2020 года за свой дебютный роман "Неловкий вечер".

— Книга повествует об исчезновении брата главной героини, которые воспитываются в набожной семье фермеров... Это мир языка, непохожий ни на один другой, а поразительный перевод Мишель Хатчисон передаёт его во всей дикой, неистовой красоте, — отмечается на сайте премии.

В шорт-лист премии вошли также авторы из Аргентины, Германии, Ирана, Мексики и Японии.