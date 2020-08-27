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Пропавшего два месяца назад в Новосибирске подростка с аутизмом нашли мёртвым в лесном массиве

Признаки насильственной смерти на теле юноши обнаружены не были.

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Фото © Pixabay

В Новосибирске нашли мёртвым 14-летнего подростка с аутизмом, который пропал 1 июля во время прогулки с отцом. Тело молодого человека обнаружили в лесном массиве в четырёх километрах от места исчезновения, рассказала представитель областного СУ СК РФ Анастасия Кулешова.

По данным ведомства, в день пропажи юноша вместе с отцом шли по лесной дороге, когда встретили мужчину с большой собакой. Отец мальчика попросил хозяина пристегнуть пса и поинтересовался, как пройти к одному из жилых кварталов города. Закончив разговор, мужчина обнаружил пропажу сына. С тех пор ребёнка никто не видел, поиски успехом не увенчались.

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Ребёнок страдал аутизмом, плохо слышал и не разговаривал.

Спустя несколько дней по факту безвестного исчезновения мальчика было возбуждено уголовное дело об убийстве. Сегодня тело пропавшего было найдено следователями-криминалистами, точную причину смерти юноши назовут после проведения необходимых экспертиз.

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