Пропавшего два месяца назад в Новосибирске подростка с аутизмом нашли мёртвым в лесном массиве

В Новосибирске нашли мёртвым 14-летнего подростка с аутизмом, который пропал 1 июля во время прогулки с отцом. Тело молодого человека обнаружили в лесном массиве в четырёх километрах от места исчезновения, рассказала представитель областного СУ СК РФ Анастасия Кулешова.

По данным ведомства, в день пропажи юноша вместе с отцом шли по лесной дороге, когда встретили мужчину с большой собакой. Отец мальчика попросил хозяина пристегнуть пса и поинтересовался, как пройти к одному из жилых кварталов города. Закончив разговор, мужчина обнаружил пропажу сына. С тех пор ребёнка никто не видел, поиски успехом не увенчались.

Спустя несколько дней по факту безвестного исчезновения мальчика было возбуждено уголовное дело об убийстве. Сегодня тело пропавшего было найдено следователями-криминалистами, точную причину смерти юноши назовут после проведения необходимых экспертиз.