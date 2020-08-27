Ещё 4711 случаев коронавирусной инфекции выявили в России

В России за прошедшие 24 часа выявили 4711 новых случаев заражения коронавирусом. Такие данные привёл федеральный оперативный штаб, который следит за ситуацией с эпидемией. Это меньше, чем количество выздоровевших.

Как отмечается, у 23,6% новых пациентов отсутствовали клинические проявления болезни. За сутки от инфекции полностью выздоровело 6411 человек, 121 человек скончался. Больше всего оправившихся от болезни зафиксировано в Москве, Волгоградской и Нижегородской областях.

Всего с начала эпидемии коронавируса на территории РФ было выявлено 975 576 случаев заражения CoViD-19.

— За весь период выписан по выздоровлении 792 561 человек. За весь период от коронавируса умерло 16 804 человека, — отмечается в сообщении штаба.