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Ещё 4711 случаев коронавирусной инфекции выявили в России

За сутки от CoViD-19 полностью выздоровело 6411 пациентов.

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Фото © EPA / TASS

В России за прошедшие 24 часа выявили 4711 новых случаев заражения коронавирусом. Такие данные привёл федеральный оперативный штаб, который следит за ситуацией с эпидемией. Это меньше, чем количество выздоровевших.

Как отмечается, у 23,6% новых пациентов отсутствовали клинические проявления болезни. За сутки от инфекции полностью выздоровело 6411 человек, 121 человек скончался. Больше всего оправившихся от болезни зафиксировано в Москве, Волгоградской и Нижегородской областях.

Всего с начала эпидемии коронавируса на территории РФ было выявлено 975 576 случаев заражения CoViD-19.

За весь период выписан по выздоровлении 792 561 человек. За весь период от коронавируса умерло 16 804 человека, — отмечается в сообщении штаба.

В Москве ещё 1435 пациентов вылечились от коронавируса

Выздоровевшим предлагают сдать плазму крови.

Напомним, в мире число случаев коронавируса превысило 24 миллиона.

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