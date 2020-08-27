Россия и Китай обсуждают возможность совместного изучения коронавируса

Российские специалисты из НИИ вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова в будущем могут начать исследования воздействия коронавируса на организм совместно с коллегами из Института микробиологии Китайской академии наук. Об этом сообщает РИА "Новости".

— Пока идёт процесс согласования. Мы сегодня отправили письмо с предложениями, китайская сторона отреагировала — сообщили, что ждут наших специалистов в Китае, — приводит агентство слова руководителя российского НИИ Виталия Зверева.

Собеседник отметил, что в РФ также готовы принять учёных из КНР. В настоящий момент стороны обмениваются имеющимися материалами, дату начала совместной работы назвать пока сложно. Однако уже известно, что в ходе исследований планируется изучить не только механизм действия коронавируса, но и лекарств против него.