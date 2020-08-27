Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Россия и Китай обсуждают возможность совместного изучения коронавируса

Сейчас эксперты обмениваются материалами и согласовывают детали.

43
Post cover

Фото © Валерий Шарифулин / ТАСС

Российские специалисты из НИИ вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова в будущем могут начать исследования воздействия коронавируса на организм совместно с коллегами из Института микробиологии Китайской академии наук. Об этом сообщает РИА "Новости".

Учёные выявили устойчивость долгожителей к коронавирусу

Отмечается, что это относится также и к другим инфекциям.

Пока идёт процесс согласования. Мы сегодня отправили письмо с предложениями, китайская сторона отреагировала — сообщили, что ждут наших специалистов в Китае, — приводит агентство слова руководителя российского НИИ Виталия Зверева.

Собеседник отметил, что в РФ также готовы принять учёных из КНР. В настоящий момент стороны обмениваются имеющимися материалами, дату начала совместной работы назвать пока сложно. Однако уже известно, что в ходе исследований планируется изучить не только механизм действия коронавируса, но и лекарств против него.

Ранее Лайф сообщал, что в России создали прибор, который способен обнаруживать коронавирус в воздухе.

Выбор редакции

Loading...