В России предложили включить врача в экипажи гражданских самолётов

Руководитель общественного движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов выступил с инициативой включать профессионального медика в экипажи гражданских самолётов на рейсы по стране продолжительностью более трёх часов. Письмо с данным предложением было направлено на имя главы Минтранса РФ Евгения Дитриха, передаёт RT.

В тексте документа сказано, что в случае чрезвычайных происшествий на борту воздушного судна (например, когда пассажир лайнера начал испытывать серьёзные проблемы со здоровьем) экипаж не всегда способен оказать оперативную профессиональную медицинскую помощь.

— В связи с этим просим вас рассмотреть целесообразность внесения изменений в действующее законодательство и обязать компании, осуществляющие внутренние пассажирские авиаперевозки, включить медицинского работника в состав экипажа на рейсы, продолжительность полёта которых составляет более трёх часов, — говорится в тексте обращения.