В России предложили включить врача в экипажи гражданских самолётов

Руководитель общественного движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов выступил с инициативой включать профессионального медика в экипажи гражданских самолётов на рейсы по стране продолжительностью более трёх часов. Письмо с данным предложением было направлено на имя главы Минтранса РФ Евгения Дитриха, передаёт RT.
В тексте документа сказано, что в случае чрезвычайных происшествий на борту воздушного судна (например, когда пассажир лайнера начал испытывать серьёзные проблемы со здоровьем) экипаж не всегда способен оказать оперативную профессиональную медицинскую помощь.
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— В связи с этим просим вас рассмотреть целесообразность внесения изменений в действующее законодательство и обязать компании, осуществляющие внутренние пассажирские авиаперевозки, включить медицинского работника в состав экипажа на рейсы, продолжительность полёта которых составляет более трёх часов, — говорится в тексте обращения.
Как утверждает Курдесов, доктор, находящийся на борту самолёта, сможет оказать нуждающемуся пассажиру квалифицированную медпомощь, а также оперативно принять решение о необходимости экстренной посадки и госпитализации.