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Вице-президент США Пенс согласился номинироваться ещё на один срок

Его конкурентом от демократов является сенатор от Калифорнии Камала Харрис.

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Действующий вице-президент США Майк Пенс согласился стать кандидатом на этот пост на предстоящих выборах президента страны от Республиканской партии.

С благодарностью за доверие, которое мне оказал президент Дональд Трамп, при поддержке нашей Республиканской партии и с божьей милостью я смиренно принимаю вашу номинацию баллотироваться и служить в качестве вице-президента Соединённых Штатов, — заявил Пенс в ходе съезда партии.

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За должность главы государства вместе с нею на выборах будет бороться Джо Байден.

Добавим, что по американским законам президент страны выбирается в паре с вице-президентом. Таким образом, на предстоящие выборы Дональд Трамп направится именно с Пенсом.

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