Вице-президент США Пенс согласился номинироваться ещё на один срок

Действующий вице-президент США Майк Пенс согласился стать кандидатом на этот пост на предстоящих выборах президента страны от Республиканской партии.

— С благодарностью за доверие, которое мне оказал президент Дональд Трамп, при поддержке нашей Республиканской партии и с божьей милостью я смиренно принимаю вашу номинацию баллотироваться и служить в качестве вице-президента Соединённых Штатов, — заявил Пенс в ходе съезда партии.