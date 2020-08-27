Стало известно, в каких сферах работники больше всего довольны зарплатой

По результатам опроса среди россиян, работающих в разных сферах, чаще всего в нынешнем году оказывались удовлетворены уровнем своей зарплаты программисты и руководители. Об этом сообщает ТАСС.

— Размером своего заработка довольна почти треть разработчиков ПО (32%) и три из 10 руководителей, — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что относительно данных десятилетней давности зафиксирован рост в обоих направлениях — в 2010 году их уровень составлял 18% и 21% соответственно.

Значительный рост наблюдается и среди медиков — если раньше довольны своей зарплатой были 13% из них, то сейчас 23%. Доля довольных инженеров выросла в два раза — с 10% до 20%, финансистов — с 16% до 19%.

В то же время количество юристов, довольных заработком, снизилось с 20% до 18%, бухгалтеров — с 19% до 14%, среди HR-менеджеров падение с 18% до 14%.