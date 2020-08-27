В России создали прибор, способный обнаруживать коронавирус в воздухе

В рамках форума "Армия-2020" красногорский завод им. С.А. Зверева (КМЗ, входит в "Швабе" "Ростеха") представил первый в стране прибор для выявления в воздухе вирусов, в том числе коронавируса. Об этом сообщил гендиректор предприятия Александр Новиков, передаёт РИА "Новости".

Уточняется, что медико-биологический прибор получил название "Детектор-БИО", он способен определять наличие не только вирусов, но и бактерий, а также токсинов.

— Это совместная разработка с НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ. С помощью такого прибора на автоматический анализ пробы воздуха уходит от 10 до 30 минут, в зависимости от концентрации патогенов и других факторов, — рассказал Новиков.

Стоит отметить, что испытания данного прибора закончились ещё в июне, сейчас готовится его сертификация. По словам Новикова, о заказах пока говорить рано, однако они готовы произвести столько приборов, сколько понадобится заказчику.

— Важно, что этот прибор может реагировать на различные патогены в воздухе, поэтому его можно применять как в гражданских целях, так и для обеспечения биологической безопасности, — подчеркнул он.