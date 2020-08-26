Учёные выявили устойчивость долгожителей к коронавирусу

Люди, в чьих генах заложена предрасположенность к долгожительству, в меньшей степени подвержены рискам, связанным с коронавирусом. К такому выводу пришла международная исследовательская группа из МФТИ, Эдинбургского университета и биотехнологической компании "Геро", передают "Известия".

— Удалось выяснить, что генетические мутации, приводящие к долголетию, одновременно обусловливают вероятность менее тяжёлого течения CoViD-19, — говорится в публикации.

Как рассказал журналистам основатель биотехнологической компании "Геро" Пётр Федичев, по статистике, долгожители (а также их дети) заболевают хроническими болезнями реже, чем в среднем по популяции. По его словам, данный генетический механизм, вероятно, может бороться с коронавирусом и другими опасными инфекциями.

При этом отмечается, что дополнительное исследование подтвердило, что риск тяжёлого протекания болезни и даже смерти от CoViD-19 зависит от биологического возраста человека. В связи с этим предлагается рассмотреть препараты от старения как одну из мер профилактики, а может, даже и борьбы с сезонными инфекциями и коронавирусом.