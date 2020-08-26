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Число случаев коронавируса в мире превысило 24 миллиона

Жертвами CoViD-19 стало уже более 820 тысяч человек.

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Фото © Pixabay

С начала пандемии коронавирусной пневмонии в мире зарегистрировано более 24 миллионов случаев инфицирования. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведёт подсчёты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, СМИ, а также других открытых источников.

Согласно онлайн-счётчику, на данный момент число случаев заболевания CoViD-19 составляет 24 000 302.

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Желающие должны оставить заявку на сайте.

На первом месте по числу заболевших по-прежнему находятся США (5 807 480), в тройку также вошли Бразилия (3 669 995) и Индия (3 234 474).

За всё время от CoViD-19 вылечилось 15 629 291 человек, 821 654 пациента скончались.

Ранее сообщалось, что в Москве число выздоровевших от коронавируса превысило 208 тысяч человек.

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