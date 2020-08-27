Психолог рассказала, как обратить недосып во благо

Недосып, как несложно догадаться, не приносит пользы организму — наоборот, подвергает его стрессу, однако именно эту особенность можно использовать для благих намерений, заявила клинический психолог Люция Сулейманова в интервью радио Sputnik.

— При остром стрессе идёт подавление функций сна. Есть исследование, показывающее, что недосып активизирует организм, провоцирует тревогу и поисковую активность, — сказала она.

По её словам, пребывая в таком состоянии, человек начинает активнее подбирать различные варианты решения своих проблем, что активизирует "предпринимательскую активность". Это, в свою очередь, приводит к поиску "нестандартных и творческих" идей.

Однако в данном способе использования недосыпа надо знать меру, предупреждает психолог, поскольку если им злоупотреблять, то наступит состояние хронического стресса, в котором активизации мозга не происходит.