Психолог рассказала, как обратить недосып во благо

Недосып, как несложно догадаться, не приносит пользы организму — наоборот, подвергает его стрессу, однако именно эту особенность можно использовать для благих намерений, заявила клинический психолог Люция Сулейманова в интервью радио Sputnik.
Не проспи свой успех. Учёные нашли пользу в недосыпеОказывается, если всю ночь будить человека ежечасно и задавать ему вопросы о делах и планах на будущее, к утру можно изменить его жизнь.
— При остром стрессе идёт подавление функций сна. Есть исследование, показывающее, что недосып активизирует организм, провоцирует тревогу и поисковую активность, — сказала она.
По её словам, пребывая в таком состоянии, человек начинает активнее подбирать различные варианты решения своих проблем, что активизирует "предпринимательскую активность". Это, в свою очередь, приводит к поиску "нестандартных и творческих" идей.
Однако в данном способе использования недосыпа надо знать меру, предупреждает психолог, поскольку если им злоупотреблять, то наступит состояние хронического стресса, в котором активизации мозга не происходит.
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