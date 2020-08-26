Еврокомиссар подал в отставку после скандала, связанного с нарушением самоизоляции

Еврокомиссар по торговле Фил Хоган подал в отставку из-за разгоревшегося скандала, который связан с несоблюдением им коронавирусного режима во время поездки в Ирландию. Об этом говорится в заявлении самого комиссара ЕС.

— Сегодня вечером я подал заявление об уходе с поста комиссара ЕС по торговле... Становилось всё более очевидным, что разногласия по поводу моего недавнего визита в Ирландию отвлекали меня от моей работы в качестве комиссара ЕС и могли бы подрывать мою работу в предстоящие ключевые месяцы, — отметил Хоган.

Ранее в СМИ появилась информация, что еврокомиссар побывал в Ирландии на мероприятии, на котором было около 80 человек. После скандала Хоган не раз приносил извинения за случившееся. Однако он попал под серьёзное давление, когда стало известно, что он не прошёл обязательную двухнедельную самоизоляцию для лиц, прибывающих в Ирландию.

— Я всегда старался соблюдать все соответствующие правила по CoViD-19 в Ирландии и понял, что я соблюдал все соответствующие рекомендации общественного здравоохранения, особенно после отрицательного результата теста на CoViD-19. Я повторяю свои сердечные извинения ирландскому народу за ошибки, которые я сделал во время моего визита, — подчеркнул Хоган.