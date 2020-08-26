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Глава Башкирии заявил, что ситуация вокруг Куштау исчерпана

Ранее президент России Владимир Путин поручил разобраться в случившемся.

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Фото © Вадим Брайдов / ТАСС

Глава Башкирии Радий Хабиров выразил уверенность, что ситуацию вокруг конфликта из-за планов Башкирской содовой компании (БСК) по добыче сырья на горе Куштау можно считать исчерпанной. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 24".

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Глава государства поручил кабмину и башкирскому руководству разобраться в конфликте местных жителей и содового предприятия.

Когда люди — жители нашей республики — очень объединённо и очень солидарно сказали нет, мы начали понимать, что Куштау как сырьевую проблему мы не имеем права рассматривать, — сказал он.

Хабиров также добавил, что будут проверены обстоятельства сделки по приватизации БСК, в результате которой, по его словам, по предварительным оценкам, государству были нанесены убытки в десятки миллиардов рублей.

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Он отметил, что справедливость должна восторжествовать.

Напомним, в Башкирии ранее прошли протесты. После визита на место руководитель республики Радий Хабиров пообещал остановить работы до достижения компромисса, и протестующие разошлись. А вскоре глава региона заявил, что горе присвоят статус особо охраняемой территории.

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