Глава Башкирии заявил, что ситуация вокруг Куштау исчерпана

Глава Башкирии Радий Хабиров выразил уверенность, что ситуацию вокруг конфликта из-за планов Башкирской содовой компании (БСК) по добыче сырья на горе Куштау можно считать исчерпанной. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 24".

— Когда люди — жители нашей республики — очень объединённо и очень солидарно сказали нет, мы начали понимать, что Куштау как сырьевую проблему мы не имеем права рассматривать, — сказал он.

Хабиров также добавил, что будут проверены обстоятельства сделки по приватизации БСК, в результате которой, по его словам, по предварительным оценкам, государству были нанесены убытки в десятки миллиардов рублей.