Глава Башкирии заявил, что ситуация вокруг Куштау исчерпана

Глава Башкирии Радий Хабиров выразил уверенность, что ситуацию вокруг конфликта из-за планов Башкирской содовой компании (БСК) по добыче сырья на горе Куштау можно считать исчерпанной. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 24".
"Где деньги? Известно где — в офшорах". Путин раскритиковал деятельность компании, собиравшейся разрабатывать шихан КуштауГлава государства поручил кабмину и башкирскому руководству разобраться в конфликте местных жителей и содового предприятия.
— Когда люди — жители нашей республики — очень объединённо и очень солидарно сказали нет, мы начали понимать, что Куштау как сырьевую проблему мы не имеем права рассматривать, — сказал он.
Хабиров также добавил, что будут проверены обстоятельства сделки по приватизации БСК, в результате которой, по его словам, по предварительным оценкам, государству были нанесены убытки в десятки миллиардов рублей.
Глава Башкирии поблагодарил Путина за поручения по ситуации с шиханом КуштауОн отметил, что справедливость должна восторжествовать.
Напомним, в Башкирии ранее прошли протесты. После визита на место руководитель республики Радий Хабиров пообещал остановить работы до достижения компромисса, и протестующие разошлись. А вскоре глава региона заявил, что горе присвоят статус особо охраняемой территории.