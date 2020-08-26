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Глава Башкирии поблагодарил Путина за поручения по ситуации с шиханом Куштау

Он отметил, что справедливость должна восторжествовать.

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Фото © VK / radiyhabirov

Глава Башкирии Радий Хабиров поблагодарил Владимира Путина за поручения, которые российский лидер дал правительству республики, прокуратуре и кабмину в связи с ситуацией вокруг шихана Куштау.

Спасибо президенту. Справедливость должна восторжествовать,написал Хабиров в посте в социальной сети "ВКонтакте".

"Где деньги? Известно где — в офшорах". Путин раскритиковал деятельность компании, собиравшейся разрабатывать шихан Куштау

Глава государства поручил кабмину и башкирскому руководству разобраться в конфликте местных жителей и содового предприятия.

Сегодня Путин во время совещания с членами правительства раскритиковал деятельность Башкирской содовой компании и попросил детально разобраться в ситуации, в частности проверить законность сделки, из-за которой государство утратило контроль над активами этой организации.

На шихане Куштау в Ишимбайском районе Башкирии ранее прошли протесты из-за разработки горы Башкирской содовой компанией. После того как на место приехал глава республики Радий Хабиров и пообещал остановить работы до достижения компромисса, протестующие разошлись. А вскоре глава региона заявил, что шихану присвоят статус особо охраняемой территории и не станут добывать там полезные ископаемые.

Минприроды поддержало идею о создании на горе Куштау заповедника

Ранее на территории шихана хотели разрабатывать соду, что вызвало протесты местных жителей.

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