Глава Башкирии поблагодарил Путина за поручения по ситуации с шиханом Куштау

Глава Башкирии Радий Хабиров поблагодарил Владимира Путина за поручения, которые российский лидер дал правительству республики, прокуратуре и кабмину в связи с ситуацией вокруг шихана Куштау.

— Спасибо президенту. Справедливость должна восторжествовать, — написал Хабиров в посте в социальной сети "ВКонтакте".

Сегодня Путин во время совещания с членами правительства раскритиковал деятельность Башкирской содовой компании и попросил детально разобраться в ситуации, в частности проверить законность сделки, из-за которой государство утратило контроль над активами этой организации.