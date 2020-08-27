В МГУ предложили сделать сезонную вакцину против гриппа и коронавируса одновременно

— Мы уже предлагали этот вариант. Мы можем сделать сезонную [вакцину]. Если, а это большая-большая вероятность того, что коронавирус, во всяком случае на несколько сезонов, с нами останется, то мы готовы. У нас это конструктор, более того, мы уже занимались образцами разработки вакцины против гриппа, — отметила Карпова.