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В МГУ предложили сделать сезонную вакцину против гриппа и коронавируса одновременно

При этом к её клиническим испытаниям могут перейти уже через полгода.

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Фото © Pixabay

Вирусологи из Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова предложили разработать сезонную вакцину одновременно от коронавируса и гриппа. Об этом РИА "Новости" рассказала доктор биологических наук, профессор, завкафедрой вирусологии биологического факультета МГУ Ольга Карпова.

Мы уже предлагали этот вариант. Мы можем сделать сезонную [вакцину]. Если, а это большая-большая вероятность того, что коронавирус, во всяком случае на несколько сезонов, с нами останется, то мы готовы. У нас это конструктор, более того, мы уже занимались образцами разработки вакцины против гриппа, — отметила Карпова.

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Ранее центр Гамалеи получил разрешение на пострегистрационные испытания вакцины от COViD-19.

При этом в случае финансирования подобная вакцина может выйти на уровень клинических испытаний уже через полгода. Однако пока не известно, насколько долговременным будет эффект от препарата.

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