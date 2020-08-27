Эксперт рассказал, как снизить вредное воздействие от экрана смартфона

Примерно каждый десятый пользователь современных смартфонов испытывает головные боли, сухость в глазах и другие симптомы из-за особенностей OLED-экрана, которым оснащено большинство подобных устройств. Об этом заявил эксперт платформы НАФИ "Цифровой гражданин" Владимир Гриценко в интервью агентству "Прайм".

— Фактически яркость на OLED-экранах всегда равна 100%, а когда пользователь снижает её, экран начинает мерцать с определённой частотой, соответствующей тому или иному уровню яркости подсветки. Чем ниже яркость — тем более выражена пульсация экрана и тем больше могут уставать глаза, — приводит издание его слова.

По словам Гриценко, это можно заметить, если посмотреть на экран через камеру другого смартфона. Он отмечает, что самым простым облегчающим решением для глаз станет ручная регулировка яркости, её необходимо выставить на уровень чуть ниже максимального.

Также можно попробовать программные решения проблемы в виде приложений DC Dimming на Android и "Понижение точки белого" на iOS, которые заставляют экран почти полностью перестать мерцать, но это может негативно отразиться на цветопередаче.

Третьим вариантом может стать переход на смартфоны с IPS-экраном, которыми оснащены некоторые современные устройства. Эта технология раньше была популярна среди производителей, она дешевле OLED, но экраны получаются толще и передают менее насыщенные цвета. В то же время они не подвержены выгоранию и более долговечны.