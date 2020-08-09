Телевизор вырубится, если протирать экран неправильно. 4 совета по уходу за устройством

Любое устройство требует ухода. Под внешним воздействием или при неаккуратном использовании оно может выйти из строя. Особенно это касается телевизоров. Они большие и тонкие, поэтому хрупкие, а комплектующие к ним — самые дорогие. Лайф разбирался, как ухаживать за устройством.
Как протирать экран. Средство для стёкол может его убить
Sony и LG предупреждают: перед чисткой экрана отключите устройство от розетки и дайте ему остыть несколько минут. Иначе в случае попадания жидкости в корпус разряд может повредить комплектующие, в частности самую дорогую деталь — процессор.
Кстати, жидкость для очистки дисплея стоит использовать не всегда. Toshiba и LG в принципе рекомендуют исключить её и применять только сухую ткань. А вообще, чистить экран стоит в два этапа: сначала воспользуйтесь сухой тряпочкой, а если разводы или отпечатки пальцев остались, тогда уже примените специальную жидкость.
Если вы избавляетесь от отпечатков пальцев, то, возможно, по усмотрению производителя она нужна. Если же просто удалить пыль с дисплея, достаточно будет тканевой тряпочки. К её выбору тоже стоит отнестись серьёзно. В идеале воспользуйтесь тряпочкой из мягкой ткани для протирки очков. Она безвредна для экрана и защитной плёнки.
Тряпочка для очков. Она подойдёт и для экрана телевизора. Фото © Pixabay
Samsung предупреждает: не используйте средства для чистки окон, вещества, содержащие спирт, и бумажные салфетки. Их можно применять, если у вас старый телевизор с выпуклым экраном. Для современных телевизоров с дисплеями LCD и OLED контакт с ними недопустим.
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На любой экран наклеена антибликовая плёнка. При использовании вещества на спиртовой основе или для чистки окон вы рискуете её повредить, и тогда цветопередача исказится.
Не допускайте попадания большого количества жидкости на телевизор
Sony и LG также предупреждают: не разбрызгивайте чистящее средство прямо на телевизор. В таком случае оно может попасть под корпус и вывести телевизор из строя. Если используете средство, разбрызгивайте на тряпочку, а после аккуратно проводите ей по экрану.
Кроме того, протирать телевизор мокрой тряпкой нужно осторожно. Избегайте решётки для работы вентилятора и зазоров на боковых гранях и между дисплеем и рамкой. Через них жидкость может просочиться в корпус устройства и вывести его из строя.
Телевизор нужно избавлять от пыли. Прямо как системный блок
Вы, очевидно, не задумывались, что за телевизором нужно ухаживать как за ПК. В телевизор ставится активная система охлаждения, то есть вентиляторы. Их минус — скопление пыли: они гоняют воздух в корпус и из него и вместе с потоком собирают пыль.
Вот так пыль оседает на вентиляторе. С ней система охлаждения постепенно начинает работать хуже. Фото © Shutterstock
Sony рекомендует чистить корпус от пыли раз в месяц. Поднесите пылесос к решётке на задней панели и соберите её. В противном случае система охлаждения будет работать хуже — и вы получите перегревы.
Кроме того, держите в чистоте помещение, в котором телевизор находится, хотя бы раз в три дня устраивайте влажную уборку. Так вы сведёте возможность появления проблем с кулерами к минимуму. Особенно будьте внимательны к областям рядом с устройством — на комоде под устройством или на корпусе сзади. Там быстрее всего собирается пыль.
Не давите на телевизор. Иначе выйдет из строя экран или он опрокинется
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Consumer Reports при чистке задней панели рекомендует использовать специальные ремни, защищающие телевизор от падения. Устройства большие и тонкие, поэтому велика вероятность, что при давлении они опрокинутся.
Ремни для фиксации телевизора. С ними протирать заднюю панель безопаснее, устройство не упадёт. Фото © AliExpress
Экран тоже стоит протирать аккуратно без давления. Иначе из-за сильного нажатия на дисплее может появиться пятно. В лучшем случае это окажется программной ошибкой и возврат к заводским настройкам вернёт экран к нормальному функционированию. В худшем — нарушится работа подсветки в LCD-дисплее или пикселей в OLED и устройство придётся нести в сервисный центр. Поэтому ухаживать за телевизором нужно часто и осторожно.