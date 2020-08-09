Телевизор вырубится, если протирать экран неправильно. 4 совета по уходу за устройством

Любое устройство требует ухода. Под внешним воздействием или при неаккуратном использовании оно может выйти из строя. Особенно это касается телевизоров. Они большие и тонкие, поэтому хрупкие, а комплектующие к ним — самые дорогие. Лайф разбирался, как ухаживать за устройством.

Как протирать экран. Средство для стёкол может его убить

Sony и LG предупреждают: перед чисткой экрана отключите устройство от розетки и дайте ему остыть несколько минут. Иначе в случае попадания жидкости в корпус разряд может повредить комплектующие, в частности самую дорогую деталь — процессор.

Кстати, жидкость для очистки дисплея стоит использовать не всегда. Toshiba и LG в принципе рекомендуют исключить её и применять только сухую ткань. А вообще, чистить экран стоит в два этапа: сначала воспользуйтесь сухой тряпочкой, а если разводы или отпечатки пальцев остались, тогда уже примените специальную жидкость.

Если вы избавляетесь от отпечатков пальцев, то, возможно, по усмотрению производителя она нужна. Если же просто удалить пыль с дисплея, достаточно будет тканевой тряпочки. К её выбору тоже стоит отнестись серьёзно. В идеале воспользуйтесь тряпочкой из мягкой ткани для протирки очков. Она безвредна для экрана и защитной плёнки.

Тряпочка для очков. Она подойдёт и для экрана телевизора. Фото © Pixabay

Samsung предупреждает: не используйте средства для чистки окон, вещества, содержащие спирт, и бумажные салфетки. Их можно применять, если у вас старый телевизор с выпуклым экраном. Для современных телевизоров с дисплеями LCD и OLED контакт с ними недопустим.

На любой экран наклеена антибликовая плёнка. При использовании вещества на спиртовой основе или для чистки окон вы рискуете её повредить, и тогда цветопередача исказится.

Не допускайте попадания большого количества жидкости на телевизор

Sony и LG также предупреждают: не разбрызгивайте чистящее средство прямо на телевизор. В таком случае оно может попасть под корпус и вывести телевизор из строя. Если используете средство, разбрызгивайте на тряпочку, а после аккуратно проводите ей по экрану.

Кроме того, протирать телевизор мокрой тряпкой нужно осторожно. Избегайте решётки для работы вентилятора и зазоров на боковых гранях и между дисплеем и рамкой. Через них жидкость может просочиться в корпус устройства и вывести его из строя.

Телевизор нужно избавлять от пыли. Прямо как системный блок

Вы, очевидно, не задумывались, что за телевизором нужно ухаживать как за ПК. В телевизор ставится активная система охлаждения, то есть вентиляторы. Их минус — скопление пыли: они гоняют воздух в корпус и из него и вместе с потоком собирают пыль.

Вот так пыль оседает на вентиляторе. С ней система охлаждения постепенно начинает работать хуже. Фото © Shutterstock

Sony рекомендует чистить корпус от пыли раз в месяц. Поднесите пылесос к решётке на задней панели и соберите её. В противном случае система охлаждения будет работать хуже — и вы получите перегревы.

Кроме того, держите в чистоте помещение, в котором телевизор находится, хотя бы раз в три дня устраивайте влажную уборку. Так вы сведёте возможность появления проблем с кулерами к минимуму. Особенно будьте внимательны к областям рядом с устройством — на комоде под устройством или на корпусе сзади. Там быстрее всего собирается пыль.

Не давите на телевизор. Иначе выйдет из строя экран или он опрокинется

Consumer Reports при чистке задней панели рекомендует использовать специальные ремни, защищающие телевизор от падения. Устройства большие и тонкие, поэтому велика вероятность, что при давлении они опрокинутся.

Ремни для фиксации телевизора. С ними протирать заднюю панель безопаснее, устройство не упадёт. Фото © AliExpress