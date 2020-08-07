POCO F2 Pro оказался лучше Xiaomi Mi 10 и iPhone SE. Нашли все плюсы и минусы смартфона

POCO — узнаваемая линейка смартфонов с лояльной аудиторией. Если Xiaomi просто сделает хорошо, устройство будет готово конкурировать с другими топами за звание лучшего за свою цену. Кажется, новая модель — серьёзный соперник для iPhone SE, Huawei P40 и OPPO Reno3 Pro.

Летом 2018 года линейка POCO стала успешной за счёт оптимального соотношения цены и характеристик. Pocophone F1 предлагал самый мощный на тот момент процессор и стоил при этом всего 20 тысяч рублей. В этом году компания чуть сменила позиционирование: POCO F2 Pro — это полуфлагман, а не их убийца.

Сильная сторона устройства — опять же железо. Тем не менее больше всего внимания в смартфонах приковано к камере. Поэтому логично оценить его прежде всего по этому моменту. И здесь есть о чём поговорить.

Фото © LIFE / Денис Марков

Съёмка днём: даже тут нужно стараться

Забегая наперёд, подытожим: камера POCO F2 Pro хороша, если понять, как ею пользоваться. Вам нужно разобраться, какой режим использовать при разных сценариях съёмки, тогда фотографии будут максимально качественными. Идеальные условия — тест камеры в путешествии. Поэтому мы взяли смартфон в мини-поездку во Владимир.

Без HDR. Обратите внимание на листья деревьев — они затемнены. Фото © LIFE / Денис Марков 1 / 2

Как пример, режим съёмки HDR — сделаем две фотографии без него и с ним (в галерее выше). В первом случае фотография напротив солнца получается плоской. Трава детализируется слабо, а деревья на заднем плане затемнены. Камере не хватает динамического диапазона, чтобы свет разошёлся по фотографии равномерно.

Включаем HDR (на верхней панели в приложении камеры), делаем ещё фото и видим разницу. Вторая фотография получилась качественнее — кусты лучше детализированы, затемнённых областей нет, свет разошёлся по снимку равномерно. Причём сценарий съёмки более сложный — это был ранний вечер, темнело, и камера получала меньше света.

х1 зум. Фото © LIFE / Денис Марков 1 / 4

Подобный сценарий — фотография памятника напротив неба. Даже тёмно-серая фигура получается высокодетализированной и с большим количеством оттенков. Камера делает серию снимков и склеивает их, поэтому получаются снимки более высокого качества. В общем, для максимально качественной съёмки используйте HDR.

Другой интересный режим съёмки — 64 мегапикселя. В стандартном режиме разрешение — 12 мегапикселей. С увеличенным количеством получаются фотографии более высокого качества. Сначала вы не увидите разницу. Но увеличьте фотографию, и вы заметите, что качество теряется менее сильно. Снимок в 64 мегапикселя не так страшно обрезать, его же удобнее рассматривать с экрана компьютера.

х1 зум. Фото © LIFE / Денис Марков 1 / 9

Кстати, переключение на 64 Мп в Xiaomi максимально удобное — он располагается в нижней панели режимов между видоискателем и кнопкой спуска затвора, не нужно копаться в настройках. Минус режима — в нём нельзя регулировать приближение, а в темноте камера с 12 мегапикселей собирает свет лучше.

Съёмка ночью: близко к идеальному

Для съёмки при недостаточной освещённости предусмотрен ночной режим. В нём камера работает тоже по принципу HDR: делает серию снимков и склеивает, получаются фотографии с большим количеством деталей и оттенков. Его наличие — само собой разумеющееся в любом смартфоне, кроме iPhone SE, оценивать стоит только качество. Например, у Xiaomi Mi 10 оно низкое.

У POCO F2 Pro с этим проблем нет. Почти при любом сценарии качество фотографий получается высоким: цвета естественные, оттенков много, деталей тоже, шумов минимум. По качеству POCO F2 Pro снимает на уровне Huawei P40 и точно лучше OPPO Reno3 Pro.

Ночная съёмка. Фото © LIFE / Денис Марков 1 / 7

Видео: тряски нет

Видеосъёмка не относится ни к плюсам, ни к минусам камеры. Её плюс — стабилизация. Она электронная. В этом случае программное обеспечение определяет объект в кадре, обрезает края, и кадр двигается вверх-вниз и влево-вправо для компенсации колебаний.

Режима съёмки видео два: классический и ультрастабилизация. Во втором случае камера трясётся ещё меньше, видео выходит качественнее. Минус этого режима — на момент съёмки картинка в видоискателе опаздываем, ориентироваться становится хуже.

Видеосъёмка в классическом режиме. Видео © LIFE / Денис Марков

Видеосъёмка с ультрастабилизацией. Кадр становится гораздо плавнее. Видео © LIFE / Денис Марков

Максимальное разрешение видеосъёмки — 8К. Только пока вы с трудом найдёте экран, который бы его поддерживал. К тому же в нём не поддерживается оптическая стабилизация. Лучше снимать в Full HD, но с OIS, так видео будут смотрибельнее.

Доступен режим Slow motion с частотой кадров 240 fps. В нём можно получить эффектные замедленные видео. Нажимаете на спуск затвора, софт определяет движение объекта и активирует возможность.

Фронтальная камера: настройте под себя

Фронтальная камера — выезжающая. От этого форм-фактора индустрия отказывается в пользу О-образного выреза, как на том же Mi 10.

Селфи без размытия. Фото © LIFE / Денис Марков 1 / 3

Разрешение камеры — 20 мегапикселей. Фотографии получаются качественными, с высокой детализацией и естественными цветами. Местами появляются проблемы с балансом белого, но это есть у любой передней камеры.

Добавлен портретный режим с программным размытием фона. Алгоритмы работают качественно и точно отделяют объект на переднем плане от заднего даже в сложных участках вроде волос. Степень размытия фона на готовом снимке регулируется в галерее.

Доступно регулирование цвета светодиода и звука, когда камера выдвигается. И то и то можно отключить, чтобы не привлекать лишнего внимания при пользовании фронталкой.

Экран: без вырезов

В смартфоне стоит AMOLED-экран с диагональю 6,67 дюйма и разрешением Full HD+. Дисплей плоский, рамка есть, но она не шире, чем у конкурентов. Самая тонкая грань — нижняя, в этом плане Android никак не догонит iPhone. Выреза под камеру нет.

Яркость высокая — устройством комфортно пользоваться ясным днём, изображение видно чётко. Цветопередача регулируется в настройках. Доступен выбор насыщенности и температуры цветов. По умолчанию они насыщенные, тёплые, по желанию можно сделать их тусклее и холоднее.

Сканер отпечатка пальца встроен под экран. Причём датчик располагается нетипично высоко от нижней грани рамки. Это не плюс и не минус, кому как удобнее.

Дизайн: он не шатается, лёжа на столе

Смартфон большой и увесистый. Диагональ экрана — как мы уже сказали, 6,67 дюйма, при этом он весит всего 219 граммов. Впрочем, тяжесть не ощущается из-за большого корпуса. Толщина — 8,9 мм, но она также маскируется. Края дисплея скошены для эффекта большей тонкости.

Спинка стеклянная глянцевая. Оттенок меняется в зависимости от количества света и угла обзора. Плюс такого покрытия — эффектность, минус — оно сильно заляпывается. Боковая рамка металлическая. Слот для сим-карты располагается на нижнем торце.

Фото © LIFE / Денис Марков

Оформление камеры удобное. Площадка с модулями располагается в верхней части задней панели по центру, плюс она широкая и выпирает несильно. Поэтому, лёжа на столе, телефон не шатается, даже если сильно нажать на дисплей.

Возможных цвета корпуса три — серый, белый и синий (скорее, лазурный). Нам достался третий, самый бодрый, можете выбрать более строгие варианты. Во всех случаях кнопка питания красного цвета.

Минус корпуса — выдвижная камера. С ней невозможно добавить защиту от воды и пыли, кроме того, так фронталка хорошо собирает пыль.

Аппаратное обеспечение и автономность: не пожалели

Смартфон получил процессор Snapdragon 865 с ядром Kryo 585, за графику отвечает Adreno 650. С таким железом у вас не будет проблем с запуском любой игры и приложения.

Интерфейс и загрузка приложений самые быстрые. Тут стоят чипы памяти LPDDR5 и флеш-памяти UFS 3.1, с ними система максимально быстро распределяет данные в оперативке и на накопителе. Система охлаждения — LiquidCool 2.0, пока она исправна, перегрев корпуса исключён.

Фото © LIFE / Денис Марков

Топовое железо — особый плюс смартфона. Среди аппаратов за 35–45 тыс. руб. популярны полуфлагманские чипы серии Snapdragon 700. Сейчас они работают не хуже, но их технический потенциал гораздо ниже, чем у Snapdragon 865.

Второй, без сомнения, будет работать без ограничений как минимум следующие три года в течение стандартного жизненного цикла смартфона. Поэтому выбор устройства с флагманским чипсетом — более дальновидное решение.

Ёмкость аккумулятора — 4700 мАч. Этого более чем достаточно для экрана 6,67 дюйма. С ним смартфон работает два дня без подзарядки при умеренной нагрузке.

Звук — минус смартфона. Динамик громкий, но он один. Кроме того, звук не улучшить программными фишками вроде Dolby Atmos. Зато добавлен разъём для наушников на 3,5 мм.

Итог: недостатков меньше, чем у конкурентов

POCO F2 Pro — один из самых сбалансированных смартфонов на рынке. Ценовой уровень 35–45 тыс. руб. — это полуфлагманы. С топовыми характеристиками, но без фишек вроде защиты от воды и пыли или беспроводной зарядки. Среди таких устройств по сочетанию характеристик он кажется самым оптимальным.

Кроме того, он наименее компромиссный. У OPPO Reno3 Pro труднодоступные комплектующие и камера хуже, чем у конкурентов, Huawei P40 без сервисов Google, у iPhone SE до стыда маленький аккумулятор. Всё, чем можно быть недовольным в POCO, — это монодинамик, отсутствие влагозащиты и оптической стабилизации видео. Жить можно.