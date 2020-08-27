В Минобороны захотели сделать из тяжёлого беспилотника "Охотник" дальний перехватчик

Минобороны России планирует использовать тяжёлый ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "Охотник" для перехвата дальних целей в воздушном пространстве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в авиастроительной отрасли.

— Согласно предложенной ведомством концепции применения, "Охотник" с оружием большой дальности будет выводиться на рубежи в несколько тысяч километров на перехват самолётов противника, то есть будет атаковать воздушные цели ещё до их подхода к зоне противовоздушной обороны, — приводит агентство слова собеседника.

Кроме того, источник подчеркнул, что работа "Охотника" будет координироваться одновременно с наземных пунктов управления, с российских истребителей Су-57 и через спутники.

Он также добавил, что благодаря искусственному интеллекту данный беспилотник сможет самостоятельно выполнять поставленные задачи.

— Предполагается, что этот БПЛА также будет иметь режим полностью автономной работы и сможет самостоятельно вести поиск отдельных типов целей, докладывать о них и атаковать, — поведал собеседник агентства.