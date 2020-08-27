В Минобороны захотели сделать из тяжёлого беспилотника "Охотник" дальний перехватчик

Минобороны России планирует использовать тяжёлый ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "Охотник" для перехвата дальних целей в воздушном пространстве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в авиастроительной отрасли.
— Согласно предложенной ведомством концепции применения, "Охотник" с оружием большой дальности будет выводиться на рубежи в несколько тысяч километров на перехват самолётов противника, то есть будет атаковать воздушные цели ещё до их подхода к зоне противовоздушной обороны, — приводит агентство слова собеседника.
Кроме того, источник подчеркнул, что работа "Охотника" будет координироваться одновременно с наземных пунктов управления, с российских истребителей Су-57 и через спутники.
В Минобороны разработали проект "танка будущего", который заменит "Армату"Закладывать основы боевой техники отдалённой перспективы нужно уже сейчас, считают специалисты.
Он также добавил, что благодаря искусственному интеллекту данный беспилотник сможет самостоятельно выполнять поставленные задачи.
— Предполагается, что этот БПЛА также будет иметь режим полностью автономной работы и сможет самостоятельно вести поиск отдельных типов целей, докладывать о них и атаковать, — поведал собеседник агентства.
Первое испытание "Охотника" прошло 3 августа 2019 года. Тогда полёт продолжался более 20 минут под управлением оператора. А 27 сентября было отработано взаимодействие между БПЛА и самолётом-лидером Су-57. Беспилотник маневрировал в воздухе в автоматическом режиме на высоте более 1,5 тысячи метров. Серийные поставки "Охотника" планируется начать с 2024 года.