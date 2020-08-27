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Три российских университета вошли в сотню лучших вузов по версии международного рейтинга

Отмечается, что все они улучшили свои позиции в сравнении с предыдущим годом.

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Фото © Pixabay

Сразу три российских университета вошли в сотню лучших вузов планеты по версии международного рейтинга "Три миссии университета". Об этом пишут "Известия".

Как сообщается, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова разместился на 21-й строчке рейтинга, Санкт-Петербургский государственный университет — на 40-й, Московский физико-технический институт (МФТИ) — на 46-й строчке. Стоит отметить, что в нынешнем году все эти вузы улучшили свои позиции в сравнении с предыдущим годом: МГУ и СПбГУ поднялись на одну ступеньку, а МФТИ сразу на пять.

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Ранее министр говорил о недопустимости повышения цен.

В Ассоциации составителей рейтингов, рэнкингов и иных оценок эффективности (АСР) рассказали, что четвёртый по счёту рейтинг охватил все университеты, которые представлены в международном поле высшего образования. В топ-1500 вошли университеты из 97 стран мира, что значительно больше, чем годом ранее, когда оценивались вузы из 79 государств. Отмечается, что от России в рейтинг 2020 года попал 101 вуз.

Московский международный рейтинг "Три миссии университета" оценивает три классические ключевые задачи вузов: образовательную функцию, научные исследования, а также взаимосвязь университета и местных сообществ.

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Об этом сегодня высказывался и президент Владимир Путин, указывая министру Фалькову на рост стоимости обучения в некоторых вузах.

Ранее сообщалось, что МГУ возглавил список российских вузов в престижном Академическом рейтинге университетов мира (ARWU), заняв в общем списке 93-е место.

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