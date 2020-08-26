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В НИУ ВШЭ объяснили, почему в условиях кризиса важно сохранить доступность образования

Об этом сегодня высказывался и президент Владимир Путин, указывая министру Фалькову на рост стоимости обучения в некоторых вузах.

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День открытых дверей Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики". Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская

Сохранение стоимости платного образования — это позитивный сигнал в условиях, когда у людей снижаются доходы и уверенность в завтрашнем дне. Об этом в беседе с Лайфом заявила ординарный профессор Департамента прикладной экономики факультета экономических наук НИУ ВШЭ Марина Колосницына, комментируя сегодняшнее заседание правительства. На нём президент России Владимир Путин указал министру высшего образования и науки Валерию Фалькову на рост цен за обучение в ряде российских вузов.

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Правда, с такой инициативой не согласны в отечественных вузах.

По словам собеседницы Лайфа, даже если вуз индексирует цены на образование в пределах инфляции, это всё равно воспринимается потребителем как повышение.

В условиях кризиса нам очень важно не потерять образование, иначе это может обернуться провалом в будущем, — отметила Колосницына. — То же верно и в отношении сокращения ставок по образовательному кредиту до 3%. В ВШЭ такой кредит часто берут студенты, которые решили пойти на платное отделение (со скидкой), недобрав несколько баллов по ЕГЭ для прохода на бюджет. Затем очень немногим удаётся перейти с платного на бюджетное отделение, для этого требуется либо невероятно хорошо учиться, либо чтобы произошло несчастье в семье — таким образом тоже можно получить льготы. Кредит позволяет им получить качественное образование.

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Разница незначительная, но заметная.

Напомним, что ранее глава Минобрнауки обещал, что в этом году российские вузы не будут поднимать плату за образование. Однако сегодня президент перечислил сразу несколько учебных заведений, которые пошли по другому пути.

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