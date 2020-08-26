В НИУ ВШЭ объяснили, почему в условиях кризиса важно сохранить доступность образования

Сохранение стоимости платного образования — это позитивный сигнал в условиях, когда у людей снижаются доходы и уверенность в завтрашнем дне. Об этом в беседе с Лайфом заявила ординарный профессор Департамента прикладной экономики факультета экономических наук НИУ ВШЭ Марина Колосницына, комментируя сегодняшнее заседание правительства. На нём президент России Владимир Путин указал министру высшего образования и науки Валерию Фалькову на рост цен за обучение в ряде российских вузов.

По словам собеседницы Лайфа, даже если вуз индексирует цены на образование в пределах инфляции, это всё равно воспринимается потребителем как повышение.

— В условиях кризиса нам очень важно не потерять образование, иначе это может обернуться провалом в будущем, — отметила Колосницына. — То же верно и в отношении сокращения ставок по образовательному кредиту до 3%. В ВШЭ такой кредит часто берут студенты, которые решили пойти на платное отделение (со скидкой), недобрав несколько баллов по ЕГЭ для прохода на бюджет. Затем очень немногим удаётся перейти с платного на бюджетное отделение, для этого требуется либо невероятно хорошо учиться, либо чтобы произошло несчастье в семье — таким образом тоже можно получить льготы. Кредит позволяет им получить качественное образование.