"Надоело видеть, как ребёнок страдает". Выкравшая дочь из социального центра пара объяснила Лайфу мотив поступка — видео

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Пара, выкравшая восьмимесячную дочь из социального центра в Москве, рассказала Лайфу о своём недовольстве условиями, в которых содержался ребёнок. Супруги утверждают, что не лишены родительских прав, при этом решение суда говорит об обратном.

— Ко мне жена подошла и сказала, что её сняли с гособеспечения. То есть мы всё должны: и кормить приносить, и еду, и одежду — всё абсолютно, и игрушки — всё мы. Я жене сказал: "Тогда на каком основании? Она просто что там, спит? Спать она может и дома", — пояснил мужчина.

По его словам, он предложил супруге "просто взять и забрать" ребёнка из учреждения. Собеседник утверждает, что у девочки были насморк и аллергия на всё лицо. Он также предполагает, что в центре малышка не получала должного ухода.

— Мне просто надоело видеть, как мой ребёнок страдает. Да, я пошёл на крайние меры, — сказал он.

По словам матери малышки, у неё не было мыслей о том, что она совершила "что-то такое". Женщина говорит, что волновалась за жизнь и здоровье своей дочери и не думает, что кража с территории социального центра может расцениваться как преступление, ведь ребёнок её, а не чужой.

Как уже писал Лайф, с 2018 года семья находится на учёте как неблагополучная. По информации источника, мужчина, участвовавший в похищении, не является отцом малышки, а только собирался её удочерить. Семерых детей женщина родила в других отношениях.