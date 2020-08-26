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Убийца Джона Леннона в 11-й раз не смог выйти из тюрьмы досрочно

Ранее он говорил, что готов провести в тюрьме вечность.

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Фото © Pixabay

Марк Дэвид Чепмен, известный тем, что убил участника группы Beatles Джона Леннона, в 11-й раз не смог добиться досрочного освобождения, сообщает New York Daily News.

С последней попытки Чепмена попросить суд о досрочном освобождении прошло два года... Ранее он заявлял, что готов расплатиться за своё преступление тюремным сроком, даже если тот будет вечен, — пишет издание.

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Новая пластинка стала двадцатой сольной работой барабанщика "Ливерпульской четвёрки".

Издание напоминает, что Чепмена приговорили к 20 годам тюрьмы. Он находится в коррекционном учреждении в окрестностях Баффало. Против его досрочного освобождения вновь и вновь выступает вдова Леннона Йоко Оно.

В 2019 году легендарные очки Джона Леннона продали с аукциона за £137 тысяч. Лот выставил на продажу бывший водитель барабанщика The Beatles Ринго Старра Алан Херринг.

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