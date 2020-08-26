"Дана команда максимально меня упаковать". Пашаев рассказал Лайфу об угрозах уголовным делом — видео

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Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал Лайфу об угрозах уголовным делом, которые ему поступают якобы из-за того, что он защищает в суде интересы актёра.

По словам юриста, бизнесмен Анзор Псуноков спустя три года вспомнил, что якобы передавал защитнику сумму в размере более двух миллионов рублей, когда тот вёл дело его жены. Предприниматель обвиняет Пашаева в мошенничестве, сам адвокат утверждает, что никаких денег не получал, и заявляет о готовности подтвердить свои слова проверкой на полиграфе.

— Сейчас, как эта работа началась, я имею в виду, я вновь вступил в дело Ефремова, и дана команда, что максимально меня, как они говорят, "упаковать", — прокомментировал Пашаев.