Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

"Дана команда максимально меня упаковать". Пашаев рассказал Лайфу об угрозах уголовным делом — видео

По словам юриста, его пытаются обвинить в мошенничестве.

634

Видео © LIFE

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал Лайфу об угрозах уголовным делом, которые ему поступают якобы из-за того, что он защищает в суде интересы актёра.

По словам юриста, бизнесмен Анзор Псуноков спустя три года вспомнил, что якобы передавал защитнику сумму в размере более двух миллионов рублей, когда тот вёл дело его жены. Предприниматель обвиняет Пашаева в мошенничестве, сам адвокат утверждает, что никаких денег не получал, и заявляет о готовности подтвердить свои слова проверкой на полиграфе.

Сейчас, как эта работа началась, я имею в виду, я вновь вступил в дело Ефремова, и дана команда, что максимально меня, как они говорят, "упаковать", — прокомментировал Пашаев.

"Это вам не будильник". Добровинский оценил вероятность заведения уголовного дела на адвоката Ефремова

Ранее Пашаев пожаловался на угрозы неизвестных.

Напомним, ранее Михаил Ефремов, обвиняемый по делу о смертельном ДТП на Смоленской площади, отказался от услуг Пашаева и заявил, что найдёт адвокатов посильнее. Но в понедельник стало известно, что он передумал и опять назначил юриста своим защитником. Пашаев же пожаловался на угрозы из-за дела артиста.

Добровинский рассказал о восьми заявлениях о преступлениях против Пашаева

Связано это с делами его клиентов, которые он вёл около полугода-года назад.

Выбор редакции

Loading...