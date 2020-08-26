СКР возбудил дело после спецоперации в Ингушетии

Следователи возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов после спецоперации в селе Али-Юрт Назрановского района Ингушетии, в ходе которой был ликвидирован боевик.
— По факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов возбуждено дело.., — отмечается в сообщении на сайте регионального Следственного управления СК РФ.
В Ингушетии ликвидирован бандит, открывший огонь по силовикамНа месте обнаружены оружие, боеприпасы и остатки СВУ.
Напомним, сегодня утром в лесном массиве на северо-западной окраине села Сурхахи Назрановского района неизвестный стал стрелять в сотрудников Центра специального назначения ФСБ России, проводивших специальные мероприятия по установлению и задержанию членов незаконных вооружённых формирований. В ходе боестолкновения злоумышленник совершил подрыв СВУ и был нейтрализован силами правопорядка.