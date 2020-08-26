Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

СКР возбудил дело после спецоперации в Ингушетии

Об этом говорится на сайте регионального Следственного управления СК РФ.

138

Следователи возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов после спецоперации в селе Али-Юрт Назрановского района Ингушетии, в ходе которой был ликвидирован боевик.

По факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов возбуждено дело.., — отмечается в сообщении на сайте регионального Следственного управления СК РФ.

В Ингушетии ликвидирован бандит, открывший огонь по силовикам

На месте обнаружены оружие, боеприпасы и остатки СВУ.

Напомним, сегодня утром в лесном массиве на северо-западной окраине села Сурхахи Назрановского района неизвестный стал стрелять в сотрудников Центра специального назначения ФСБ России, проводивших специальные мероприятия по установлению и задержанию членов незаконных вооружённых формирований. В ходе боестолкновения злоумышленник совершил подрыв СВУ и был нейтрализован силами правопорядка. 

Выбор редакции

Loading...