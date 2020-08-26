СКР возбудил дело после спецоперации в Ингушетии

Следователи возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов после спецоперации в селе Али-Юрт Назрановского района Ингушетии, в ходе которой был ликвидирован боевик.

— По факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов возбуждено дело.., — отмечается в сообщении на сайте регионального Следственного управления СК РФ.