Три человека сорвались с крыши на западе Москвы

На Рябиновой улице на западе Москвы сорвались с крыши три человека, сообщает Mash.
— По предварительной информации, упали рабочие, которые проводили работы на крыше здания. Все погибли, — пишет издание.
Не понаехали. Чиновники и эксперты предрекают кризис из-за нехватки иностранной рабочей силыЗакрытые границы на фоне пандемии показали ещё одну слабость российской экономики — зависимость от недорогой иностранной рабочей силы. Отсутствие притока новых мигрантов может вызвать рост цен, отмечают чиновники и эксперты. В первую очередь под угрозой строительство и сельское хозяйство.
Ранее в столице мужчина застрелил дорожного рабочего из-за царапины на машине. Сам же стрелок скрылся с места преступления. Ведутся его поиски. Возбуждено уголовное дело сразу по трём статьям: "Убийство", "Покушение на убийство двух и более лиц", "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия".