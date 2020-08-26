Три человека сорвались с крыши на западе Москвы

Не понаехали. Чиновники и эксперты предрекают кризис из-за нехватки иностранной рабочей силы Закрытые границы на фоне пандемии показали ещё одну слабость российской экономики — зависимость от недорогой иностранной рабочей силы. Отсутствие притока новых мигрантов может вызвать рост цен, отмечают чиновники и эксперты. В первую очередь под угрозой строительство и сельское хозяйство.