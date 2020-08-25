Не понаехали. Чиновники и эксперты предрекают кризис из-за нехватки иностранной рабочей силы

О том, что нехватка мигрантов может, как минимум, поставить под угрозу национальный проект “Жилье и городская среда”, сообщил в письме в правительство (копия есть у Лайфа) министр строительства Валерий Якушев. Как отмечает в документе чиновник, до пандемии в стройкомплексе работало 8,8 млн человек. При этом значительную долю (15-20%) из работников составляют мигранты из стран "ближнего зарубежья" - Узбекистана и Таджикистана. “Снижение численности данной категории работников может повлечь существенные риски для отрасли строительства и ЖКХ с учетом того, что ежемоментные возможности замещения внутри страны исчерпаны”, - открыто заявляет чиновник.

Фото © ТАСС / Почуев Михаил

И это может негативно сказаться на работе всего стройкомплекса: замедление процесса строительства из-за нехватки рабочей силы, увеличение сроков строительства, и конечно, удорожание из-за повышения стоимости рабочей силы. При этом по подсчётам Якушева для реализации национальных проектов в 2020 году нужно дополнительно привлечь порядка 2 млн. человек на строительные работы. А их - нет.

Нехватка людей на рабочие специальности чувствуется уже сейчас, отмечает портал Superjob.ru. В августе кадровики зафиксировали рост на 35-40% финансовых затрат и увеличение сроков на закрытие этих позиций . В Headhunter.ru также отмечают все более увеличивающийся дефицит этой группы работников. Проблему рекрутеры видят в том, что официальные зарплаты, которые коммерческие структуры предлагаются бетонщику, кровельщику, слесарю, электромонтеру, пекарю - немногим больше прожиточного минимума. При этом приток мигрантов как из стран СНГ, так и других регионов уменьшился, а вот выплаты от государства российским гражданам увеличились (увеличенное пособие по безработице - 12 тысяч 130 рублей и "президентские" 10 тысяч рублей на ребенка в июне и июле). Впрочем, и без этих выплат желающих “подсидеть” мигранта на его рабочем месте среди обладателей российских паспортов было немного.

Фото © ТАСС / Почуев Михаил

Другая российская отрасль, которая может пострадать от нехватки мигрантов - сельское хозяйство, отметила младший научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Александра Потапова. Хотя Минсельхоз и заявляет о дефиците всего лишь 23 тысяч работников, по разным оценкам, в отрасли до закрытия границ работало до 500 тысяч мигрантов, в основном в самых трудоемких отраслях земледелия – в плодоводстве и овощеводстве. Оперативно заменить их также некем. Уже сейчас Союз производителей ягод сообщает о сложностях уборки урожая из-за ограничения привлечения иностранных сборщиков. А местные кадры не смогут восполнить дефицит рабочей силы. Такие же опасения высказывают представители картофельного союза России.

- Нехватка иностранной рабочей силы из-за закрытия международных границ и ограничений на поездки внутри стран является причиной, которая может повлиять на цены и доступность некоторых продуктов, - заключает Потапова. - Особенно эта ситуация может повлиять на трудоемкие отрасли растениеводства, а также животноводство.

В общем, если в докоронавирусное время в компаниях, которые получали прибыль за счёт использования рабочих с минимальной оплатой труда, значительную долю вакансий рабочих специальностей заполняли трудовые мигранты, то сейчас наблюдается их значительный отток, а для россиян привлекательных условий и стимулов во многих отраслях так и не создано. Коммерческие компании не готовы получать меньшую прибыль, а компании с госучастием пока не готовы менять свои регламенты.