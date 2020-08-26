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17-летняя рыбачка из США поймала воооот такого тунца

Вначале она подумала, что это дельфин.

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Фото © Facebook / South Carolina Department of Natural Resources

Департамент природных ресурсов Южной Каролины поздравил девушку, которая смогла выловить в местных водах достаточно крупного полосатого тунца.

17-летняя Лилли Киркленд выловила полосатого тунца весом 12,7 килограмма, что на кило больше рекорда, который держался с 1986 года, — написали они в "Фейсбуке".

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Пока один мужчина любовался животным, другой его торопил, чтобы побыстрее уехать.

Издание The Herald пообщалось с девушкой и выяснило, что стаю тунца заметил её отец, также участвовавший в рыбалке. Поначалу они предположили, что это дельфины.

Ранее большую акулу засняли рыбаки недалеко от мыса Вятлина острова Русский в Приморье. Она подплыла к лодке, сделала несколько кругов вокруг неё, после чего попробовала на вкус винт двигателя.

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