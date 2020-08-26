17-летняя рыбачка из США поймала воооот такого тунца

Департамент природных ресурсов Южной Каролины поздравил девушку, которая смогла выловить в местных водах достаточно крупного полосатого тунца.

— 17-летняя Лилли Киркленд выловила полосатого тунца весом 12,7 килограмма, что на кило больше рекорда, который держался с 1986 года, — написали они в "Фейсбуке".

Издание The Herald пообщалось с девушкой и выяснило, что стаю тунца заметил её отец, также участвовавший в рыбалке. Поначалу они предположили, что это дельфины.