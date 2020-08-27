НБА перенесла все матчи плей-офф из-за протестов против насилия в Висконсине

Национальная баскетбольная ассоциация объявила о переносе всех матчей плей-офф, которые должны были проводиться в четверг, 26 августа, на неопределённый срок из-за того, что игроки некоторых команд отказались выходить на площадку в знак поддержки протестующих против действий полиции в отношении темнокожего населения.

— В свете решения "Милуоки Бакс" не брать слово в пятой игре против "Орландо Мэджик" сегодняшние три игры отложены, — говорится в сообщении пресс-службы НБА.

Ранее старший вице-президент "Милуоки" Алекс Лэсри сообщил в "Твиттере", что прислушался к решению некоторых игроков бойкотировать матч в ответ на жестокость полиции по отношению к афроамериканцу Джейкобу Блейку, которого застрелили в спину, когда он пытался сесть в машину и уехать.

Отмечается, что аналогичное решение приняло и руководство женской национальной организации, пресс-служба которой пообещала предоставить более подробную информацию о времени проведения игр "по мере возможности".