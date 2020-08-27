НБА перенесла все матчи плей-офф из-за протестов против насилия в Висконсине

Национальная баскетбольная ассоциация объявила о переносе всех матчей плей-офф, которые должны были проводиться в четверг, 26 августа, на неопределённый срок из-за того, что игроки некоторых команд отказались выходить на площадку в знак поддержки протестующих против действий полиции в отношении темнокожего населения.
Игроки женской НБА ушли с площадки после исполнения гимна США в знак против расизма — видеоА вернувшись, они 26 секунд играли в полной тишине.
— В свете решения "Милуоки Бакс" не брать слово в пятой игре против "Орландо Мэджик" сегодняшние три игры отложены, — говорится в сообщении пресс-службы НБА.
Ранее старший вице-президент "Милуоки" Алекс Лэсри сообщил в "Твиттере", что прислушался к решению некоторых игроков бойкотировать матч в ответ на жестокость полиции по отношению к афроамериканцу Джейкобу Блейку, которого застрелили в спину, когда он пытался сесть в машину и уехать.
Смертность темнокожего населения США от коронавируса объяснили расизмомКак считает кандидат в вице-президенты страны от демократов, всему виной — политика Трампа.
Отмечается, что аналогичное решение приняло и руководство женской национальной организации, пресс-служба которой пообещала предоставить более подробную информацию о времени проведения игр "по мере возможности".
Один погибший, двое пострадавших. В Висконсине подвели итоги третьей ночи протестовИ погибший, и стрелявший в него не являются афроамериканцами.
В самом городе Кеноша, где и произошёл инцидент, несколько дней не утихают беспорядки. Указом губернатора во всём штате был введён режим ЧС, в общей сложности было сожжено или повреждено более 30 зданий.