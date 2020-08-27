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Генпрокурор Висконсина назвал имя полицейского, который застрелил афроамериканца Блейка

Он также сообщил, что в машине погибшего был найден нож.

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Генеральный прокурор штата Висконсин Джош Каул после многочисленных обращений опубликовал детали расследования обстоятельств смерти афроамериканца Джейкоба Блейка от рук полицейских, после которой начались беспорядки в регионе.

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В женской лиге также не состоится ни одной встречи.

В представленном документе среди прочего указано, что в ходе обыска авто погибшего был найден нож, а также названо имя полицейского, который произвёл семь выстрелов. Им оказался Рустен Шески, ранее в интервью местному изданию Kenosha News он рассказал, что мечтал работать в полиции с детства.

При этом отмечается, что в соцсетях в качестве аватара у него опубликован флаг движения солидарности с полицией, которое стало ответом на критику насилия правоохранителей по отношению к афроамериканцам. К настоящему моменту он отслужил уже семь лет.

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Напомним, беспорядки в Висконсине начались после того, как приехавшие на вызов полицейские сделали несколько выстрелов в спину Джейкобу Блейку, который разнимал уличный конфликт, но подоспевшие стражи порядки приняли его за зачинщика. К настоящему моменту в ходе ночных акций было сожжено или повреждено огнём более 30 зданий, как минимум один человек погиб.

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