Генпрокурор Висконсина назвал имя полицейского, который застрелил афроамериканца Блейка

Генеральный прокурор штата Висконсин Джош Каул после многочисленных обращений опубликовал детали расследования обстоятельств смерти афроамериканца Джейкоба Блейка от рук полицейских, после которой начались беспорядки в регионе.
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В представленном документе среди прочего указано, что в ходе обыска авто погибшего был найден нож, а также названо имя полицейского, который произвёл семь выстрелов. Им оказался Рустен Шески, ранее в интервью местному изданию Kenosha News он рассказал, что мечтал работать в полиции с детства.
При этом отмечается, что в соцсетях в качестве аватара у него опубликован флаг движения солидарности с полицией, которое стало ответом на критику насилия правоохранителей по отношению к афроамериканцам. К настоящему моменту он отслужил уже семь лет.
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Напомним, беспорядки в Висконсине начались после того, как приехавшие на вызов полицейские сделали несколько выстрелов в спину Джейкобу Блейку, который разнимал уличный конфликт, но подоспевшие стражи порядки приняли его за зачинщика. К настоящему моменту в ходе ночных акций было сожжено или повреждено огнём более 30 зданий, как минимум один человек погиб.