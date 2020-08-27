Посол РФ в США заявил, что попадание российских НИИ в американский санкционный список вызывает недоумение

Шесть стран присоединилось к антироссийским санкциям. Какие для них могут быть последствия Как полагают эксперты, реально крымские санкции либо не влияют, либо укрепляют экономику России и Крыма. Они не дают расслабиться российским предпринимателям и не дают забыть российским чиновникам, с кем имеют дело. При этом новым странам, присоединившимся к санкциям, глубоко безразлично, против чего конкретно они выступают.