Посол РФ в США заявил, что попадание российских НИИ в американский санкционный список вызывает недоумение

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что попадание некоторых российских НИИ в американский санкционный список вызывает недоумение. Об этом сообщает Посольство России в Америке на своей странице в "Фейсбуке".
По словам дипломата, данное решение Министерства торговли Штатов является беспочвенным. Отмечается, что российское посольство намерено получить разъяснения по данному вопросу от американской стороны.
Шесть стран присоединилось к антироссийским санкциям. Какие для них могут быть последствияКак полагают эксперты, реально крымские санкции либо не влияют, либо укрепляют экономику России и Крыма. Они не дают расслабиться российским предпринимателям и не дают забыть российским чиновникам, с кем имеют дело. При этом новым странам, присоединившимся к санкциям, глубоко безразлично, против чего конкретно они выступают.
Антонов также заметил, что Москва призывает Вашингтон приложить максимум усилий для скорейшей химической демилитаризации.
Ранее сообщалось, что США расширили список антироссийских санкций, включив в него пять научно-исследовательских институтов РФ. В списке оказался НИИ Минобороны, который принимал участие в разработке вакцины от коронавируса. Кроме того, под ограничения попали филиалы 48-го Центрального НИИ в Кирове, Сергиевом Посаде и Екатеринбурге, а также Государственный НИИ органической химии и технологии. Все они подозреваются властями США в работе над химическим и биологическим оружием, но никаких доказательств при этом не приводится.