Стрелок из мечети в Новой Зеландии приговорён к пожизненному сроку

В Новой Зеландии был приговорён к пожизненному сроку 29-летний Брентон Таррант, который открыл огонь по прихожанам в двух мечетях города Крайстчерч, убил 51 человека и ранил ещё 40. Об этом сообщает газета New Zealand Herald.

— Он никогда не выйдет из тюрьмы, проведя остаток своей жизни за решёткой без всякой возможности условно-досрочного освобождения, — говорится в публикации.

Журналисты отмечают, что это первый подобный случай в стране, когда осуждённого лишают права на УДО.