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Стрелок из мечети в Новой Зеландии приговорён к пожизненному сроку

Ему также навсегда отказано в праве на условно-досрочное освобождение.

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В Новой Зеландии был приговорён к пожизненному сроку 29-летний Брентон Таррант, который открыл огонь по прихожанам в двух мечетях города Крайстчерч, убил 51 человека и ранил ещё 40. Об этом сообщает газета New Zealand Herald.

В Новой Зеландии задержали сообщницу стрелка, открывшего огонь по полицейским

Она предстанет перед судом 22 июня.

Он никогда не выйдет из тюрьмы, проведя остаток своей жизни за решёткой без всякой возможности условно-досрочного освобождения, — говорится в публикации.

Журналисты отмечают, что это первый подобный случай в стране, когда осуждённого лишают права на УДО.

Напомним, 15 марта 2019 года вооружённые люди ворвались в мечети и открыли стрельбу. Главного подозреваемого — гражданина Австралии Брентона Тарранта — задержали почти сразу. Всё происходящее он снимал и выкладывал в Сеть. В суде мужчина полностью признал свою вину.

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