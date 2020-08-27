Стрелок из мечети в Новой Зеландии приговорён к пожизненному сроку

В Новой Зеландии был приговорён к пожизненному сроку 29-летний Брентон Таррант, который открыл огонь по прихожанам в двух мечетях города Крайстчерч, убил 51 человека и ранил ещё 40. Об этом сообщает газета New Zealand Herald.
В Новой Зеландии задержали сообщницу стрелка, открывшего огонь по полицейскимОна предстанет перед судом 22 июня.
— Он никогда не выйдет из тюрьмы, проведя остаток своей жизни за решёткой без всякой возможности условно-досрочного освобождения, — говорится в публикации.
Журналисты отмечают, что это первый подобный случай в стране, когда осуждённого лишают права на УДО.
Напомним, 15 марта 2019 года вооружённые люди ворвались в мечети и открыли стрельбу. Главного подозреваемого — гражданина Австралии Брентона Тарранта — задержали почти сразу. Всё происходящее он снимал и выкладывал в Сеть. В суде мужчина полностью признал свою вину.