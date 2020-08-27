Меньше пьют, курят и едят мясо. Названы тренды современной молодёжи России

Потребители поколения Z ("зумеры" — люди, родившиеся после 1996 года) гораздо реже, нежели представители более старшего поколения, приобретают табачные изделия и алкогольную продукцию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование платёжного сервиса "Скрепка".

— В чеках "зумеров" в 1,6 раза реже встречается алкоголь и в 2,1 раза реже табачная продукция. В целом же интерес к алкоголю заметно снизился у всех поколений потребителей после периода самоизоляции, в чеках пользователей в основном присутствуют лёгкие алкогольные напитки — пиво и сидр, — говорится в исследовании.

Кроме того, "зумеры" на 29% чаще, чем старшие поколения (Y и X), покупают овощи и фрукты и на 27% реже мясо и птицу. Отмечается, что у молодых россиян существует тренд на здоровый образ жизни.

— У поколения Z и поздних миллениалов есть свои особенности с точки зрения модели потребления. Молодые люди до 30 лет более экономны и уделяют больше внимания экологичности товаров. В России мы видим общие тренды, свойственные глобальному рынку: здоровый образ жизни, ответственное потребление и экологичное мышление, которое непосредственно влияет на выбор бренда при совершении покупок, — пояснил гендиректор "Скрепки" Алексей Шумилин.