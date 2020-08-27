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Подросток, застреливший двоих темнокожих в Висконсине, оказался сторонником Трампа

В роковой вечер он вызвался "помогать полицейским".

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Фото © Twitter / Tommy Vietor

В США задержали 17-летнего Кайла Риттенхауса, который подозревается в убийстве двух человек и ранении третьего во время беспорядков, которые вспыхнули в городе Кеноша, штат Висконсин. Оказалось, что молодой человек является сторонником президента Трампа и был на его митинге. Об этом сообщает портал BuzzFeed.

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В женской лиге также не состоится ни одной встречи.

Риттенхаус бежал из штата Висконсин с намерением избежать судебного преследования за преступление, — говорится в материалах суда.

По данным журналистов, парень был задержан в соседнем Иллинойсе и ожидает экстрадиции. В роковой вечер он вызвался быть вооружённым добровольцем для оказания неофициальной помощи полиции в защите собственности от беспорядков.

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Их участники пытались взять штурмом здание окружного суда, некоторые из них были с оружием.

Как отмечает портал, страница юноши в "Фейсбуке" говорит о том, что он, как и полицейский Рустен Шески, застреливший афроамериканца, поддерживает движение Blue Lives Matter, которое выступает в поддержку полиции. Он также оказался сторонником президента Дональда Трампа и публиковал фотографии и видео с митинга в его поддержку, который проходил 30 января в штате Айова.

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Губернатор распорядился ввести режим ЧС по всему штату.

Помимо этого Риттенхаус позировал на фото с полуавтоматической винтовкой типа AR-15, из которой, предположительно, и были убиты два человека.

Напомним, беспорядки в Висконсине начались после гибели от рук полицейских афроамериканца Джейкоба Блейка, который разнимал уличный конфликт, но прибывшие стражи порядка приняли его за зачинщика и сделали несколько выстрелов в спину.

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