Netflix объявил о закрытии ещё одного популярного сериала

Американский стриминговый сервис Netflix объявил о том, что закрывает сериал "Видоизменённый углерод" (Altered Carbon). Об этом сообщает портал Deadline.
Отмечается, что решение не заказывать производство третьего сезона научно-фантастического шоу было принято из-за больших финансовых затрат на проект и недостаточного количества просмотров.
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Киберпанк-сериал "Видоизменённый углерод", основанный на романе Ричарда К. Моргана и снятый режиссёром Лаэтой Калогридис, рассказывает о жизни на Земле в XXVII веке. Согласно ему, смерти больше нет, потому что люди записывают своё сознание на съёмные носители и кочуют от одной человеческой оболочки к другой.
Этот сериал два года назад был признан лучшим по версии портала "Кинопоиск".
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Ранее сообщалось, что Netflix из-за пандемии коронавируса прекратил производство ещё двух сериалов — "Мне это не нравится" (I Am Not Okay With This) и "Общество" (The Society).