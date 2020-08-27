Netflix объявил о закрытии ещё одного популярного сериала

Американский стриминговый сервис Netflix объявил о том, что закрывает сериал "Видоизменённый углерод" (Altered Carbon). Об этом сообщает портал Deadline.

Отмечается, что решение не заказывать производство третьего сезона научно-фантастического шоу было принято из-за больших финансовых затрат на проект и недостаточного количества просмотров.

Киберпанк-сериал "Видоизменённый углерод", основанный на романе Ричарда К. Моргана и снятый режиссёром Лаэтой Калогридис, рассказывает о жизни на Земле в XXVII веке. Согласно ему, смерти больше нет, потому что люди записывают своё сознание на съёмные носители и кочуют от одной человеческой оболочки к другой.

Этот сериал два года назад был признан лучшим по версии портала "Кинопоиск".